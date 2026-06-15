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挪威促歐盟撤北極油氣禁令 天然氣戰略地位升高

中央社／ 記者巫祈麟赫爾辛基14日專電

荷莫茲海峽封鎖超過三個月，歐洲能源版圖加速重劃，挪威總理斯托爾11日親赴布魯塞爾，與歐盟執委會展開會談，力促歐盟在今年9月更新北極戰略時，撤銷2021年制定的北極油氣開採暫停令。

據挪威廣播（NRK）報導，斯托爾（Jonas GahrStøre）直言，如果歐盟堅持暫停令，卻又繼續仰賴來自北極的挪威能源，會讓歐盟陷入兩難局面。

俄羅斯能源遭西方禁運後，挪威北極天然氣的戰略地位迅速攀升；而荷莫茲海峽封鎖也讓尋求替代能源的需求更為迫切。

根據歐盟理事會資料，填補俄羅斯能源缺口的主要替代來源是美國液化天然氣，輸歐量已從2021年的189億立方公尺激增至756億立方公尺，約為禁運前4倍。

挪威仍是歐盟最大天然氣供應國，2025年輸歐量達893億立方公尺，較2021年成長逾1成。

歐盟最新北極政策聲明預計今年第3季出爐，此次更新中安全與防衛會是重點議題。

斯托爾指出，挪威輸往歐盟的天然氣，來自北挪威漢默費斯特（Hammerfest）的梅爾科亞（Melkøya）液化天然氣設施，皆位於北極。

他直言：「歐盟要想清楚，說要暫停令，就是在說不要北極能源，那就是自綁手腳。」面對記者追問是否已經獲得歐盟承諾，斯托爾回答：「決定挪威在哪裡開發油氣的，不是歐盟。」他強調，挪威在所有北極活動都納入嚴謹的環境永續考量。

據報導，歐洲議會中反對的聲音不小。丹麥籍歐洲議員、前外長索文達爾（Villy Søvndal）說：「我們正在看著氣候失控，歐盟不能放棄它對北極油氣的反對立場。」

記者問追，在動盪局勢下歐洲難道不需要更多油氣嗎？他說：「我不認為眼前這些事件，就該拉著我們走回頭路。」德國綠黨歐洲議員安德森（RasmusAndresen）則表示願意和挪威政府及能源業者討論替代方案。

「我希望歐盟的法規能夠與其所處的現實世界相符」總理斯托爾說。

據挪威「投資新聞」（Investornytt）報導，巴倫支海與挪威海北部均屬歐盟北極定義範圍，挪威近2/3的油氣儲備蘊藏於此。

歐盟 北極 挪威

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