快訊

川普：美國與伊朗已達成和平協議 荷莫茲海峽完全開放

人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊達成停戰協議 川普說荷莫茲海峽周五重開 國際油價應聲大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
(FILES) US President Donald Trump speaks to the press in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 3, 2026. US President Donald Trump said on June 13, 2026, a long-awaited deal to end the war in the Middle East was set to be signed Sunday, June 14, and that it would lead to the reopening of the Strait of Hormuz. (Photo by Mandel NGAN / AFP)【作者：法國新聞社，日期：2026-06-03，數位典藏序號：20260614022034667】
(FILES) US President Donald Trump speaks to the press in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 3, 2026. US President Donald Trump said on June 13, 2026, a long-awaited deal to end the war in the Middle East was set to be signed Sunday, June 14, and that it would lead to the reopening of the Strait of Hormuz. (Photo by Mandel NGAN / AFP)【作者：法國新聞社，日期：2026-06-03，數位典藏序號：20260614022034667】

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，終止這場造成數千人死亡的戰爭，也為後續60天商談伊朗核計畫前途鋪路。美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。

兩國官員將於6月19日在瑞士會面，正式簽署協議，顯示部分內容可能仍未敲定。

川普在社群媒體發文說：「這項重大協議將為整個地區帶來和平和安全。」他表示，延後簽署是為了清除海峽內的水雷，協議一旦簽署，海峽就會重新開放。

巴基斯坦總理夏巴茲率先宣佈這項訊息，川普和伊朗官方媒體隨後也證實。伊朗官媒把這項協議形容為美國讓步。伊朗官員表示，協議簽署後將公佈全文。

伊朗國營電視台說：「伊朗正式迫使美國和以色列敵人全面停戰。」雙方同意互不攻擊，伊朗看來也將獲得放寬制裁，減輕海外石油銷售所受限制。

儘管協議細節仍未完全敲定，消息發布後，油價仍下跌。布蘭特原油一度下跌逾3%，逼近每桶84美元；上周收盤已降至三個多月低點。西德州原油則在每桶81美元附近。美元兌十大工業國貨幣走弱。現貨金價上漲2%至每英兩4,302.21美元。

協議也可望減輕川普在11月期中選舉前面臨的部分政治壓力。民調顯示，這場戰爭在美國民眾間極不受歡迎。

荷莫茲海峽 海峽 川普

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

美伊停火露曙光？川普40次宣稱和平協議快達成 荷莫茲海峽炮火未停

中東戰爭第105天》美伊稱協議前所未有接近 最新發展一次看

川普：美伊戰爭協議6月14日簽署 荷莫茲海峽立即開放

相關新聞

美伊達成停戰協議 川普說荷莫茲海峽周五重開 國際油價應聲大跌

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，終止這場造成數千人死亡的戰爭，也為後續60天商談伊朗核計畫前途鋪路。美國總統川普表示，美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五重新開放。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的協議，為後續商談伊朗核子計畫鋪路，也可望終結這場造成數千人死亡、擾亂全球經濟的戰爭。國際油價早盤應聲下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。