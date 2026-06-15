AI籌資潮 美投資人胃口超大…OpenAI等巨型上市案排擠效應受關注

美國投資人對挹注人工智慧（AI）競賽的胃口超大，短短幾天內先後吸納SpaceX公司750億美元的新股上市、與Anthropic發行的350億美元債券，而銀行業聯貸逾400億美元供派拉蒙購併華納案，已進入最後階段，聚焦於即將展開的Anthropic與OpenAI的超大型IPO案，引發市場憂心資金排擠效應可能增強。

LSEG數據顯示，今年來企業透過全球股市、債市及銀行貸款市場，共籌得約4.7兆美元，創新高，比去年同期增加7%，還不包括投資級未上市企業的發債案。目前企業籌資行動集中於科技業，包括Alphabet發行850億美元新股，Meta等業主也考慮出售股票以支應AI支出計畫。

黑石集團總裁格雷表示，SpaceX、Anthropic及OpenAI陸續申請上市，顯示IPO市場已「真正站穩腳跟」；黑石今年已完成三家公司上市案，並計劃推動另外七案。

許多投資人擔心，目前情況可能與網路泡沫時期、與新冠疫情爆發前的情勢相似，但其他投資人認為資本市場一年來經歷美國總統川普帶來的諸多震撼後，依然迭創新高，展現韌性。

Man投資集團市場策略長胡波表示，「市場夾雜唯恐失機（FOMO）與憂心忡忡（fear）這兩種情緒」，「FOMO正在勝出，市場不在意地緣衝突，投資人只考慮短期內大量獲利，完全不顧長期結果」。

未來幾周銀行業將發行大量公司債，挹注派拉蒙以1,110億美元購併華納兄弟案，其中包括300億美元以上的投資級債券，及100億美元以上的高收益債券，之後還有Anthropic與OpenAI的巨型IPO，再度考驗市場胃口。