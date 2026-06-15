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聯合國推動保障數位零工

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

聯合國國際勞工組織（ILO）對零工經濟的數位平台員工，通過全球第一個具有約束力的公約，須支付基本薪資、提供福利等。但仍需要各國政府批准，才能付諸執行。

新公約顯示全球致力替日益增加的零工工作者，設立適當的保障辦法。掌控外送應用程式的企業，常把這些人員歸類為獨立約聘人員，而非員工，導致他們被排除在標準勞動保護措施外。新公約要結束此一分類方式，同時實施基本薪資、並有義務提供醫療保險、病假、提撥社會福利款項等。

新公約意在讓勞動保護措施，擴大至全球數百萬名的數位平台勞工，包括叫車和外送等領域。然而，這些標準仍需要各國批准，才能執行。

舉例來說，美國經常拒絕批准ILO的公約，該國在12日ILO年度大會的表決，投下反對票；相較之下，歐洲國家較為支持。

包含中國大陸、日本、德國、法國和南非等，共有406票贊同這個新公約，另有美國與紐西蘭等八國投下反對票。

世界銀行估計，全球數位平台的零工工作者人數，在1.54億到4.35億人之間。

聯合國

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