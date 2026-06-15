市場看升美元情緒增強

隨著中東戰爭支撐美元做為避險資產的地位，交易員對美元的樂觀程度已升抵一年多以來最高。

彭博資訊在彙整美國商品期貨交易委員會（CFTC）12日發布的數據後發現，截至6月9日為止，避險基金、資產管理公司和其他投機客，已累積278億美元的美元多頭部位，金額為去年2月來最高。

這顯示市場看升美元的情緒增強。伊朗戰爭2月爆發以來，美元已持續升值，美元指數累計攀漲約2.2%，主要為避險買盤和強勁的美國經濟數據提供支撐。

美國銀行（BofA）外匯策略師柯恩表示：「基本面景象持續指出，美元正朝看漲方向前進。」

CFTC數據顯示，過去13周以來，投機交易員一直在押注美元走強。這與伊朗戰爭開打前的情勢大相逕庭，當時交易員押注美元走貶的部位約有220億美元。

這項數據也讓投資人窺見每日交易額9.5兆美元的匯市情緒，也顯示避險基金和資產管理業者利用衍生性商品建立部位的情況。

CFTC的最新數據也顯示，槓桿基金已提高看貶日圓的部位至2017年來最高。此時正值日圓兌美元匯率已回到160日圓兌1美元左右的水準，意味著日本當局今年稍早干預匯市所帶動日圓升幅，已全數蒸發。