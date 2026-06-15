吉利瘦身 將關冗餘部門

大陸汽車大廠吉利汽車母公司吉利集團董事長李書福近日表示，為改善公司治理，將透過關閉或合併部分主體來精簡結構，並將資源集中於其在香港上市的子公司（吉利汽車）。

港媒信報指，李書福說，吉利將逐步關閉「冗餘」部門，以建立更有效率的公司架構。

吉利過去透過激進併購和內部孵化，形成龐大、多層且業務交織的體系。2010年，吉利斥資18億美元收購富豪；2017年拿下馬來西亞寶騰49.9％股份，順手把英國豪華跑車路特斯51%的股權也收入囊中；2018年，李書福豪擲90億美元，拿下戴姆勒9.69％股份，一躍成為賓士母公司第一大股東；2022年入股阿斯頓·馬丁，2023年進一步增持至約17%，成為第三大股東。

這家大型跨國企業集團業務涵蓋整車製造、出行服務、金融投資等，旗下擁有一個龐大的品牌矩陣：除了吉利汽車外，還控股或有領克、極氪、富豪、極星、寶騰、路特斯（蓮花跑車）等品牌。

然而，這種快速擴張也帶來組織結構的複雜性。可能被視為「冗餘」的部分，包括功能重疊的區域公司或業務單位、非核心或盈利能力弱的子公司、為特定歷史項目設立但已完成使命的法人主體、協同效率低下的中間管理層級等。