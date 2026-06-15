美鬆綁軍武出口掀話題 加州國防新創 CEO 呼籲讓盟邦更容易生產美國武器

加州國防新創業者Anduril執行長辛普夫（Brian Schimpf）呼籲，美國應「重設」武器出口管制規定，讓盟邦更容易生產美國武器，以便提高無人機等低成本武器的產能。

無人機因在俄烏戰爭和中東衝突期間屢建奇功，改變了戰場的動態，也讓外界開始正視這個低成本卻高效率的裝置，相關製造商更設法快速且大量生產這類武器。但美國在冷戰期間為保護科技，設定一些嚴格的管制措施，讓這些武器系統牢牢掌握在美國手中。

目前美國軍武的銷售，都受美國的國際武器貿易條例（ITAR）嚴格管制，任何相關出口交易都須經過核准，以保護敏感技術。

辛普夫接受英國金融時報（FT）訪問時指出，西方聯盟目前最大的國防漏洞，不是技術不夠先進，而是武器的產能與製造速度，跟不上現代戰爭消耗的速度，因此讓各國實際參與製造，而不只是採購美國的武器，這是件好事，而且，允許盟國在本地生產美國武器，也能依自身需求量身訂做。

他說，各國仍會依傳統的武器管制措施，採購F-35這類尖端武器，但若要在現代戰爭中善用商業科技，美國就必須放寬限制，容許盟友之間能更自由轉移與共同生產這些科技，「過去設定那些保護目標是否依然正確，目前並不清楚」。

川普2月時曾宣布重設軍武貿易制度的計畫，辛普夫認為，在政治層次上華盛頓對改變應該是抱持開放的態度。

Anduril正考慮赴歐洲設立武器工廠Arsenal 2，美國俄亥俄州的工廠預定今夏開始生產無人戰鬥機。

該公司去年已和德國軍武巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）簽署合作協議，將設計並生產巡弋飛彈和無人機等。