馬斯克頂著「兆美元富豪」卻住11坪大的組合屋？被母親爆料1事

隨著SpaceX順利掛牌上市，馬斯克正式成為全球第一位「兆美元富豪」。但這位地球首富大部分時間其實都住在SpaceX總部德州南部的一棟小屋裡，甚至被媽媽爆料：「冰箱裡連食物都沒有」。

財星（Fortune）報導，SpaceX上周五掛牌第一天以每股162美元收盤；在計入其持有的SpaceX股票選擇權以及特斯拉（Tesla）的股權後，馬斯克確認登上「兆美元富豪」的歷史寶座。但相形之下，他的房地產組合卻顯得「樸實」許多。

馬斯克於2020年移居德州，同時也陸續將旗下公司遷往德州，後來就賣掉了大部分位於加州的房產。

馬斯克曾斥資約3,500億美元，在德州奧斯汀附近的豪宅區，買下幾棟相鄰的房產；華爾街日報曾引述知情人士的說法報導，與馬斯克有關的公司，在奧斯汀寸土寸金的West Lake Hills郊區，至少有三棟附有游泳池的大型豪宅，每棟面積約170坪至250坪。

但馬斯克2021年時曾透露，自己主要的住所其實是位於德州博卡奇卡（Boca Chica）、價值僅5萬美元的屋子，而且還是向SpaceX租來的。他當時說：「住這裡其實蠻酷的。」

據休士頓地方媒體Chron.com的報導，這棟房子是一間約11坪大小的預製組合屋，裡面有客廳、臥室區、廚房及一間浴室。

2023年時，馬斯克的傳記作者華特‧艾薩克森（Walter Isaacson）曾公開分享這棟小屋的內部照片，稱其為一間「斯巴達式（Spartan）的兩房」宅，並提到馬斯克過去經常會「坐在這張木桌旁打電話」。斯巴達式基本上是形容一種「極其簡樸、毫無舒適可言的」生活方式。

就在今年3月，馬斯克的母親梅伊·馬斯克（Maye Musk）描述她探視兒子的過程時，也揭露了兒子極其平淡、毫無富豪光環的生活日常。她在一篇X貼文中寫道：「冰箱裡連一點食物都沒有。我睡覺的車庫就在右手邊。浴室裡只有一條毛巾，所以我留給了伊隆。我是沒關係，因為我小時候曾連續三周待在喀拉哈里沙漠（Kalahari Desert）裡沒洗過澡。」

「而且好幾次都這樣，當時那裡根本沒有水。我想，我父母當年的魔鬼訓練，就是為了讓我現在能適應這種『奢華』生活吧。」

以「工作狂」聞名的馬斯克，經常選擇住在公司附近，特別是在公司發展的關鍵時期。例如，特斯拉當年卯足全力要解決Model 3的產能地獄問題時，他就曾直接睡在特斯拉位於加州的工廠裡。

同樣地，SpaceX目前正處於關鍵轉折點，看來馬斯克可能還要在那棟小屋繼續住一段時間，儘管他已是地表上最富有的人。