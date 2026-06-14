核融合供應商紛紛擴產卡位 先催生730億美元的蓋廠商機

儘管核融合技術還沒證實能在現實世界成功，但在人工智慧（AI）電力需求預料將激增之際，供應商正競相蓋廠提高產能，在核融合技術還沒證明能夠販售大量電力，就先催生蓋廠商機。

英國金融時報（FT）報導，顧問業者Helixos估計，全球每年興建商用核融合發電廠的支出，將在2040年時達到731億美元。Helixos共同創辦人波洛夫司基斯表示，仍處於「初期開發階段」的核融合，第一個龐大商機可能來自興建「依然相對昂貴」的新電廠。

一名工程商主管表示，供應商的投資已為該公司賺進大量營收，已獲得約2.5億美元訂單。

日本製造商Fujikura和美國工程公司Aecom便先行押注核融合電廠的需求。Fujikura預期民間核融合企業的需求將增加，正斥資約7,200萬美元，要在2027年前提高超導磁鐵原料產能兩倍，2028年春季前再翻增一倍。控制超高溫電漿需要超導磁鐵所產生的強大磁場。

Aecom也已投資比爾蓋茲支持的新創業者Type One能源公司，Type One的目標是2030年代中期前於美國和英國興建商用核融合電廠。Aecom董事長暨執行長魯德表示，核融合可望「再五至十年」就實現商業化部署，而不是業界老在說的「永遠的20年後」。

但這股投資熱潮也凸顯核融合產業供應鏈的脆弱程度。Ki顧問公司董事路德斯頓表示，核融合供應鏈「規模小又講求專業」。

這也代表很多公司在面對突如其來的訂單時，可能措手不及，尤其超導原料被少數幾家日本和中國大陸製造商主宰，未來需求的不確定性也可能讓小型供應商對投資卻步。

核融合技術供應商京都融合工程表示，正嘗試說服供應商提高迴旋管和電漿加熱裝置等零件的產能。銷售主管野添祐平表示，他除了定期會議外，還安排過私人酒會，以說服企業擴大產能。

野添說，他已洽談過「企業執行長、政府人士，和從上到下的所有人」，表達核融合設備的需求將會到來，「對民間企業而言，十年已不只是中期，而是長期計畫」，「對他們而言，現在是否應進行這種時程的投資，將是非常困難的問題」。

各國政府、及Alphabet、亞馬遜和微軟等超大規模雲端業者（hyperscaler），為尋找AI資料中心的乾淨能源來源，已在投資核融合新創公司。

核融合透過強迫原子核在超高溫電漿中結合，複製太陽的能量反應，不會產生碳排或長期存在的核廢料，但核融合開發商始終難以把這項可能在實驗室裡成功的反應，轉化成持續發電。