SpaceX上市後美股「7巨頭」稱號受挑戰 「芒果股」呼聲高

馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）12日在美國股市掛牌，市值一舉衝破2兆美元，比當前美股「7巨頭」中的2家還高，引發投資界議論「7巨頭」還適用嗎？又該改成什麼稱呼？

路透社報導，「7巨頭」（Magnificent Seven）是美國銀行（Bank of America）全球研究部首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）在2023年底提出，用來稱呼蘋果（Apple）、Google（谷歌）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta、輝達（Nvidia）及馬斯克（Elon Musk）的電動車大廠特斯拉（Tesla）這7檔美國股市重量級科技相關個股。

而SpaceX本週的首次公開募股（IPO）創下美國史上最大規模，市值一躍超越特斯拉和Meta。FuturumEquities的首席市場策略師鮑洛爾（Shay Boloor）便表示，這讓人很難再用7巨頭稱呼美股領頭羊，「因為這當下就排除了全世界最重要企業之一」。

分析師另指出，隨著人工智慧（AI）聊天機器人重要開發商OpenAI和Anthropic也準備上市，挑戰擠進市值上兆美元俱樂部，美股巨頭集團的名稱恐怕很快又需要改。

坊間已出現各種創意發想。在社群媒體平台X上有個受歡迎的提議是MANGOS（意同芒果），其中一派說法是代表Meta、Anthropic、輝達、Google、OpenAI和SpaceX，另一派說法則是當中的A代表目前美股市值第3大公司蘋果。

英國資產管理公司BRI財富管理（BRI WealthManagement）的執行長波德曼魏斯頓（Dan Boardman-Weston）則建議稱呼Magna Atoms（意同原子巨頭），也就是7巨頭再加上SpaceX、OpenAI和Anthropic。

事實上這類標籤曾多次更迭，在7巨頭之前先有FANG，指臉書、亞馬遜、Netflix和Google；其後又加入蘋果成為FAANG。每次改變都反映美股不同時期領漲股的變化。