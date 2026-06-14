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AI熱潮下台灣就業數據優於南韓 韓媒曝關鍵原因

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
韓媒指出，台韓均受惠於人工智慧（AI）半導體產業蓬勃發展，就業市場卻是兩樣情，韓國就業總人數下降、青年就業狀況惡化，表現不如台灣，背後原因在於半導體產業結構不同。法新社
韓媒指出，台韓均受惠於人工智慧（AI）半導體產業蓬勃發展，就業市場卻是兩樣情，韓國就業總人數下降、青年就業狀況惡化，表現不如台灣，背後原因在於半導體產業結構不同。法新社

韓媒指出，台韓均受惠於人工智慧（AI）半導體產業蓬勃發展，就業市場卻是兩樣情，韓國就業總人數下降、青年就業狀況惡化，表現不如台灣，背後原因在於半導體產業結構不同。

「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，根據韓國資料及統計部，今年5月，韓國就業人數2912萬人，較去年同期減少4萬人，且就業率和勞動參與率均下降，失業率則上升。

然而當前韓國經濟指標接近繁榮，第1季實質國內生產毛額（Real GDP）季增1.8%；5月出口飆漲53.2%，創歷史新高；名目GDP（Nominal GDP）亦成長10.5%，寫下50年來最高水準。

台灣也將今年經濟成長率預測值從7.71%大幅上修至9.64%，是自2010年10.25%以來的最高水準。不過，與韓國不同的是，台灣就業市場穩健。今年4月，台灣就業人數逾1163萬人，比去年同期增加2.7萬人。

值得注意的是，韓國25至29歲族群的勞動參與率（包含就業者與失業者）僅76.4%，就業率71.4%；30歲至39歲人口的勞動參與率83.8%，就業率81.2%。各項數據皆不如台灣。

專家指出，造成這種差異的原因在於兩國半導體產業結構不同。國際金融中心（International FinanceCenter）高級研究員金基奉（Kim Ki-bong，音譯）表示：「台灣在系統半導體領域擁有深厚的生態系，涵蓋設計、製造、後端製程等，而系統半導體的市場規模比韓國專注的記憶體晶片來得大。」

與儲存資料的動態隨機存取記憶體（DRAM）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體晶片不同，系統半導體是執行運算、控制、訊號處理功能的半導體，中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）都屬於此範疇。

Chosun Biz指出，台灣擁有全方位生態系，聯發科、瑞昱等無晶圓廠公司負責晶片設計，台積電、聯電等晶圓代工廠負責生產製造，日月光等後端製程公司負責封裝與測試。

至於韓國的狀況則是設計、製造、後端製程多數可在三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SKhynix）等大公司內部執行，且主要集中在DRAM、NAND及高頻寬記憶體（HBM）等記憶體半導體領域。即使出口量大幅成長，工作也不會廣泛分配給其他公司。

金基奉也點出台韓半導體出口占比的差異，指去年韓國出口總額占GDP的比重為45%，低於台灣的73%；半導體出口占出口總額的比重，韓國的20%也低於台灣的33%。

韓國 半導體 失業率

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