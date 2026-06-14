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日本加強查緝非法勞工 入管廳可強制遣返外籍雇主
日本入管廳統計指出，2025年一整年被強制驅逐出境等的不法滯留外國人中，有超過7成是非法勞工。對此，入管廳彙整出了一套新的「非法勞工應對措施」。
「產經新聞」報導，新措施特別強化查緝雇主端，並明確表示，若雇主身分同樣為外國人，「不論其刑事處分結果為何，都將透過警方等單位提供的情報，積極強制驅逐出境」。
日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局，簡稱入管廳）將6月定為「實現有序共生社會之合法雇用外國人推進月」，並呼籲雇主應活用「在留卡讀取App」等工具來確保合法聘僱。
根據入管廳數據，在令和7年（2025年）一整年內，被強制驅逐出境或採取出境命令程序的不法滯留外國人約有1萬8400人，其中高達約72%（約1萬3400人）被證實是非法勞工。
入管廳警備課解釋：「查緝非法外國勞工固然重要，但為了斬草除根，我們將強化查緝雇主端並嚴加處置。」
在具體做法上，入管廳已要求警方與檢察機關強化對雇主查緝「涉嫌助長非法勞工罪」，未來將加強聯合查緝，以及入管廳的單獨執法。
雖然該罪名不分雇主國籍皆適用，但若雇主本身是外國人，即便最終獲得不起訴處分，其助長非法勞工的事實仍符合「強制驅逐出境事由」。因此，入管廳將依行政處分，積極推進這類助長非法勞工之外籍雇主的強制遣返程序。
此外，針對部分未遵守法令、擅自堆放廢棄物、報廢車輛或廢金屬的「違法資源回收廠」問題，入管廳警備課指出：「外界普遍認為這類回收廠不僅收容了『臨時釋放者』，更成了非法勞工的溫床。」
入管廳強調，未來除了嚴加處置助長非法勞工的行為外，也將與環境省聯手落實對這類不當回收廠的整治對策。
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