Uber奪日本叫車App市占第一 未來5年投資632億

美國交通網路公司Uber總裁暨營運長麥唐納（Andrew Macdonald）透露，在日本的叫車服務市場中，Uber已於4月首度超越GO等競爭對手，奪下市占率第一寶座。

日本共同社報導，麥唐納表示，這是統計信用卡支付數據的結果。同時他也宣布未來5年內將投資超過20億美元（約新台幣632億元），以進一步推動業務擴張。

麥唐納在紐約接受共同社專訪時指出，透過吸引訪日觀光客以及加強與在地計程車公司的合作，Uber的市占率正持續擴大。他強調日本是「極為重要的市場」，並點出不論是在叫車或外送服務上，「Uber的目標都是成為日本消費者不可或缺的存在」。

他也補充，希望能透過提升App便利性，來協助日本應對高齡化等社會課題，進而對日本經濟做出貢獻。

這筆20億美元投資將用於增加司機數、投放廣告以及促銷活動等。針對郊區不便的「交通空白區」，Uber將協助地方政府導入「自用小客車有償參與旅客運送服務」。

據日本國土交通省「自用小客車有償參與旅客運送服務手冊」指出，「交通空白區」意指缺乏大眾運輸工具，或是現有交通工具極難利用等，在區域交通上面臨發展困境的地區。

「自用小客車有償參與旅客運送服務」則是指在既有的公車及計程車業者難以提供運輸服務的情況下，經由地方相關人士共同協議，並依據「道路運送法」取得註冊許可後，以市町村政府或非營利組織等為主體所實施的運輸模式。

此外，Uber還計劃在今年下半年與日產汽車（Nissan）等企業合作，於東京試營運自動駕駛計程車。