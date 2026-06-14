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美國考慮鬆綁進口限制 菲律賓鳳梨輸出可增30倍

中央社／ 馬尼拉14日專電

美國政府正考慮放寬菲律賓鳳梨鮮果實進口限制，一旦符合病蟲害防疫條件，菲律賓對美出口量可望由目前每年不到600公噸，擴增至1萬9200公噸，增幅超過30倍。

根據菲律賓平面媒體「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）近日報導，美國農業部動植物衛生檢驗署（APHIS）提案擴大菲律賓鳳梨鮮果實進入美國市場，並允許菲律賓鳳梨鮮果實經由美國所有港口輸入。

目前美國僅允許菲律賓鳳梨鮮果實從美國北大西洋地區、關島及美屬北馬里亞納群島（Northern MarianaIslands）等特定港口輸入，這項限制主要源於美方長期擔憂東方果實蠅（oriental fruit fly）可能隨進口水果入境。

根據美方最新風險評估，菲律賓輸美鳳梨必須符合防疫條件，開英種（Smooth Cayenne）鳳梨因不被視為東方果實蠅寄主，建議可直接進口，其他品種則須先接受蒸汽熱處理等植物檢疫程序。

APHIS目前正就這項提案徵詢利害相關人士意見，截止日期為8月10日，之後根據意見回饋作出決定。

據估計，新措施若正式實施，菲律賓每年對美鳳梨鮮果實出口量將可達1萬9200公噸，遠高於截至2024年的過去5年間平均每年不到600公噸。

根據聯合國糧農組織（FAO）2月公布的資料，菲律賓截至2025年已連續第3年維持全球第2大鳳梨出口國地位，僅次於哥斯大黎加，同時也是亞洲最大鳳梨出口國。

中國、日本和南韓是菲律賓鳳梨前3大出口市場。

菲律賓 鳳梨 美國

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