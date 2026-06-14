洪申翰參與國際討論 AI時代台灣勞動政策先備戰

勞動部長洪申翰6月中旬率團前往日內瓦，首度在國際勞工大會（ILC）期間舉辦「尊嚴勞動國際研討會」。洪申翰指出，面對AI時代，台灣勞動議題的對策，以及台灣如何積極參與國際勞動等事務值得探討，並應主動與他國交換經驗。

受到中國的排擠與打壓，在中國「一個中國」原則下，台灣無法成為「國際勞工組織」（ILO）的正式會員國。國際勞工大會（ILC）6月舉辦期間，洪申翰率團赴日內瓦於當地時間11日出席，並會晤友邦勞動部門首長，開拓台灣國際參與的新路徑。

洪申翰接受中央社專訪表示，AI時代政府如何管控風險和衝擊是現代國家的考驗。雖然台灣屬於AI時代的硬體與半導體重要出口國家，這個角色為我們帶來大量出口紅利，現階段台灣尚未面對AI導入而大量失業的現象，但未來發展需要觀察。

他說，從政府的角色，現在必須先設想各種情境，尤其一旦負面影響發生，該如何因應。AI導入所造成的影響是全球現象，台灣更需要與世界連結，主動與他國的勞動主管機關及工會在此議題上交換經驗，他山之石可以攻錯，從他國的經驗為台灣社會預做準備。

洪申翰進一步表示，台灣的經驗在國際交流中也對世界具有貢獻價值。以全球興起的平台經濟為例，去年台灣的外送專法立法後，台灣如何保障外送員的勞動，對其他國家極具參考指標。國際交流的意義在於彼此相互參考經驗，而台灣的政策與做法也是他國的重要參考點。

洪申翰強調，台灣必須正視少子化與高齡化帶來的缺工現象，在產業快速發展下，資方「需才孔亟」的情況將會更明顯。政府目前也提出「臺灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，由政府補助增加的人事支出。

勞動部向行政院爭取合計最高新台幣200億元的公務預算與就業保險基金，增加勞方假期、彈性工時、有薪育嬰假、請假時的代替人力補助等，用國家的經費挹注，和資方一同打造友善職場，留住企業人才。

針對台灣科技業出口強勁，政府財政利多，國家稅收使用分配上，洪申翰也說明，科技業爆發性的發展，若沒有好的配套，可能會對傳產與其他產業的勞工造成相對剝奪感。

他透露，政府需要優先協助較低薪勞工，今年台灣最低工資在第3季審議，很可能會突破3萬元，提高基層勞工的保障。此外，勞動部是勞工的後盾，為因應勞工時代需求，正規劃數位轉型課程，提供在職進修的機會。提高勞工數位技能，數位生產力提高，也增加員工在職場上的加薪條件。

未來政府將持續串聯生育、養育、教育與就業支持機制，建構更完整的家庭照顧體系，讓科技紅利全民共享。