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SpaceX掛牌首日大漲19% AI打響第一砲 投資人振奮
SpaceX掛牌首日大漲19%，不僅締造史上最大規模首次公開發行股票（IPO），在人工智慧（AI）上市潮中打頭陣表現亮眼，認購熱度遠超預期，沒有壓垮股市，反而提振投資信心，說明市場胃納可能足以容納不只一家大型AI公司，而且也代表公司虧損不再是阻擋上市的絕對障礙。
SpaceX只是超大型IPO浪潮的第一棒，OpenAI和Anthropic都已展開上市準備，最快今年掛牌。CNBC財經節目主持人克雷默認為，SpaceX成功上市後，Anthropic等業者可能更有意願趁市場熱度仍高時掛牌。
SpaceX去年營收187億美元，仍虧損49億美元，但這並未嚇退投資人。IPO共吸引超過3,500億美元認購需求，其中散戶認購超過1,000億美元，最後僅獲配約150億美元股票。
這對OpenAI和Anthropic極具指標意義。兩家公司每年都因訓練先進AI模型而虧損數十億美元。OpenAI預料未來數年仍會持續燒錢，Anthropic雖預測今年第2季可能意外出現營業利益，但全年仍可能虧損。
SpaceX成功吸收750億美元資金。克雷默預料，微軟、Meta和亞馬遜等科技巨人，可能因此考慮發行新股，為龐大的AI建設支出籌資，採取類似Google母公司Alphabet的作法。
SpaceX IPO帶來兩層影響：一是OpenAI、Anthropic等AI公司加快掛牌；二是已上市科技公司重新評估售股籌資，不再只依靠現金流、舉債或縮減庫藏股。
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