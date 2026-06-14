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SpaceX喊話輝達促合作升級 外界推測與AI1衛星有關

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
SpaceX掛牌首日大漲19%，市值達2.1兆美元。 路透
SpaceX掛牌首日大漲19%，市值達2.1兆美元。 路透

SpaceX上周五（12日）完成歷史性IPO後，馬斯克發文表示，希望將與輝達NVIDIA）的合作關係提升到「下個層次」，可能與上周公布的AI1衛星有關。SpaceX營運長夏特威爾也表示，AI1將在明年底發射，並說，不排除SpaceX未來與特斯拉合併。

SpaceX掛牌首日大漲19%，市值達2.1兆美元。SpaceX開盤後的數小時，輝達在X發文盛讚該公司團隊完成「歷史性的IPO」。馬斯克隨後回應，承諾「將把與輝達之間令人振奮的合作關係，推向下個層次」。

馬斯克提及與輝達深化合作關係，可能和SpaceX日前公開的首個專為AI運算打造的「AI1」衛星有關。這款衛星可支援高達150瓩（kW）的運算酬載，配備液冷散熱器、隕石防護層、集中化的運算模組與可展開式太陽能板，將在SpaceX位於德州的Gigasat工廠生產。

SpaceX總裁兼營運長夏特威爾12日接受CNBC訪問時表示，AI1衛星預計在明年底發射，在此之前，SpaceX將先在部分星鏈的寬頻衛星和行動通訊衛星上部署運算設備。她說，「我們希望充分掌握系統運作情況，也習慣在把真正的設備送上太空前，先進行試驗性部署」。

在此同時，SpaceX也正與特斯拉和英特爾合作，加速建造Terafab晶片生產設施。在IPO前夕，Google也同意以每月9.2億美元，向SpaceX租用相當於11萬顆輝達GPU，及CPU、記憶體和其他相關元件的算力；Anthropic近期也與SpaceX達成類似協議，以每月12.5億美元取得22萬顆輝達GPU（包含H100、H200、GB200和其他晶片）算力。

夏特威爾受訪時也說，不排除SpaceX最終與特斯拉合併的可能性，「這或許能讓馬斯克輕鬆點」。馬斯克在SpaceX掌握逾80%投票權，對公司決策有極大影響力，而身為特斯拉董事，他通常也能主導公司決策方向。

據CNBC先前報導，特斯拉與SpaceX早已共享包含工程師在內的部分資源，而特斯拉在投資xAI後，也持有部分SpaceX股份。

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