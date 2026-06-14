美股周線全都收紅 接下來走向面臨兩大挑戰

美國股市三大指數12日全面收高，市場期待美國和伊朗達成和平協議，SpaceX掛牌首日表現強勁，進一步提振投資人信心。但SpaceX能否守住上市蜜月行情，而聯準會（Fed）新任主席華許如何在通膨升溫、降息期望落空的壓力下，主持他上任後第一場政策會議，都將牽動美股接下來走向。

道瓊工業指數12日上漲353點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.3%，周線全都收紅。費城半導體指數上漲1.5%，台積電ADR漲0.7%，周線各漲9.4%和2.1%。

SpaceX 在那斯達克（Nasdaq）掛牌繳出亮眼的股價表現，但未來幾天能否延續漲勢，更具指標意義。IPO股價向來波動劇烈，上市初期的表現未必能反映日後走勢。以臉書母公司Meta為例，當年IPO被批為一場災難，股價花了一年多才重回上市首日價位。最近，人工智慧晶片業者Cerebras Systems原是今年規模最大的IPO，上月在那斯達克上市首日大漲68%，如今漲幅收斂不到16%。

若SpaceX掛牌能讓華爾街的投資熱情延續下去，對半導體股乃至於科技股都會是好消息。半導體股本月大起大落，部分原因在於 IPO 前對龐大籌資需求有關。