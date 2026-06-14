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SpaceX市值飆 AI行情定心丸 經理人：市場好兆頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX總裁夏特威爾（左六）、財務長強森（左五）在紐約時代廣場的那斯達克市場中心出席SpaceX掛牌儀式。（路透）
SpaceX總裁夏特威爾（左六）、財務長強森（左五）在紐約時代廣場的那斯達克市場中心出席SpaceX掛牌儀式。（路透）

SpaceX上周五掛牌首日收盤大漲19%，市值一舉增至2.1兆美元，超越台積電（2330），成為全球市值第六高的上市公司，還讓今年以來受AI成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX今年2月收購馬斯克旗下xAI，進一步擁抱AI，使這次上市多少成了目前由AI股領軍的市場行情的信任投票。

Allspring Global Investments成長股團隊資深投資組合經理人葛倫戴克（Robert Gruendyke）說：「這對市場，以及接下來同樣規模龐大的IPO來說，都是好兆頭。至少就上市首日來看，定價顯然相當合宜。這應該會讓人更看好市場，尤其是成長股。」

SpaceX上周五以每股135美元的發行價交易後，盤中一度大漲31%，終場上漲19%，收在160.95美元。

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）、財務長強森（Bret Johnsen）以及馬斯克的母親梅伊（Maye Musk），12日出席SpaceX掛牌儀式。

馬斯克則留在SpaceX位於德州星艦基地（Starbase）的總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。

許多員工當天也另有任務：美股開盤前約一小時，SpaceX才剛從佛羅里達州卡納維爾角發射獵鷹9號火箭，將29枚星鏈（Starlink）衛星送入軌道。

彭博引述知情人士報導，這次IPO吸引機構和散戶合計超過3,500億美元的認購需求。消息人士說，提出認購申請的機構中，接近三分之一最後1股都沒分到。

彭博報導，散戶提出的認購金額超過1,000億美元，但最後獲配股票僅約150億美元，多數需求未能滿足。

儘管市場對SpaceX上市熱情高漲，許多投資人仍質疑，一家尚未獲利的公司是否值得如此高昂的估值。Energy Group Capital研究主管萊昂斯（Amanda Lyons）說：「就基本面而言，投資人已經跑太快了。」她認為，按各事業加總的估值，SpaceX合理價值約為6,000億美元，只有IPO市值的三分之一左右。

美股 台積電 馬斯克

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