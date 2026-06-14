花旗：市場低估超微潛力

花旗分析師說，超微（AMD）是重獲市場青睞的中央處理器（CPU）股，但市場低估該公司在繪圖處理器（GPU）方面的潛力。

花旗分析師馬里克12日調高對超微投資評價，從「中立」提高到「買進」，目標價從460美元上調至575美元。超微12日收漲4.7%，報511.57美元，今年來漲幅達138.87%。

馬里克表示，超微已有資格躍為第二大GPU供應商，看來將贏得Meta Platforms大筆GPU訂單。Meta 2月宣布，將部署多達6GW的超微Instinct GPU，雙方預計今年稍後展開夥伴關係。

他說：「投資人大多把超微視為CPU股票。」他預期，超微GPU營收到2028年可望突破500億美元，目前股價對這項利多只反映60%。

馬里克說：「我們相信，Meta將是超微人工智慧（AI）產品更大的客戶，尤其是GPU。」

兩家公司正合作研發客製化的MI1450 GPU，有助Meta降低總體擁有成本。他估計，6GW協議每部署1GW，超微就可望增加150億美元進帳。GPU對訓練AI模型至關重要，目前輝達稱霸這個市場。同時，馬里克也看好超微將是「CPU復興的主要受惠者」，因為超微晶片在效能與功能方面都居於領先地位。