韓爭取入 CPTPP 日將支持

日本共同社引述消息人士報導，南韓將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。南韓6月下旬將為此召集相關閣員開會。美國退出CPTPP前身跨太平洋夥伴協定（TPP）後，致力於擴增成員國的日本，預計將予以支持。

美國總統川普視TPP為民主黨籍前總統歐巴馬的政策遺緒，川普第一任就任第四天就簽行政命令退出TPP。

CPTPP現有日本等12個成員國：澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南及英國。加入CPTPP除了完成國內程序，還需現有成員國一致予以同意。

在2011年3月「東日本大震災」引發福島第一核電廠嚴重核災後，南韓對日本水產品實施進口限制。這將是南韓入會的待解問題。李在明政府將盡快為此向南韓國會議員與水產業界說明。

核災發生後，南韓停止進口來自日本八縣的水產品。儘管日本表面上並未將外國取消相關進口限制作為同意入會的條件之一，但根據該報導，日本希望另設有關水產品進口的協商機制，為取消相關限制創造條件。對此，南韓政府相關人士坦言，若旨在恢復日本水產品進口的協商觸礁，日本最終恐對南韓入會「面有難色」。