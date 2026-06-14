市場已預期日銀會有鷹派舉動 日圓恐不升反貶

市場普遍預期，日本銀行（央行）將在本周15、16日會議決定升息1碼至1%，並暫停縮減日本公債購買規模，但更大的考驗將會在決策出爐後。由於日銀總裁植田和男因病住院，副總裁內田真一將代為主持記者會。預計內田的溫和鷹派訊息可能不足以阻止日圓走貶。

彭博經濟學家指出，鑒於高漲油價可能導致基礎通膨超越日銀目標，內田可能會在記者會釋出日銀將維持升息路線的信號，但市場也清楚高市政府一直暗中施壓日銀，要在收緊政策方面謹慎行事，這將使這條路線的貫徹面臨複雜局面。同時，由於市場已預期日銀會有鷹派舉動，日圓將面臨「利多出盡」的拋售風險。這可能導致匯率波動加劇。