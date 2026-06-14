聽新聞
0:00 / 0:00
市場已預期日銀會有鷹派舉動 日圓恐不升反貶
市場普遍預期，日本銀行（央行）將在本周15、16日會議決定升息1碼至1%，並暫停縮減日本公債購買規模，但更大的考驗將會在決策出爐後。由於日銀總裁植田和男因病住院，副總裁內田真一將代為主持記者會。預計內田的溫和鷹派訊息可能不足以阻止日圓走貶。
彭博經濟學家指出，鑒於高漲油價可能導致基礎通膨超越日銀目標，內田可能會在記者會釋出日銀將維持升息路線的信號，但市場也清楚高市政府一直暗中施壓日銀，要在收緊政策方面謹慎行事，這將使這條路線的貫徹面臨複雜局面。同時，由於市場已預期日銀會有鷹派舉動，日圓將面臨「利多出盡」的拋售風險。這可能導致匯率波動加劇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。