超級央行周 Fed新主席華許首秀吸睛 會後聲明措辭受矚目

聯準會（Fed）美東時間17日（台北時間18日凌晨）召開決策會議，這是華許上任後首次主持會議。市場普遍預料Fed會維持利率不變，但華爾街將密切留意會後聲明是否調整，刪除任何偏向寬鬆的措辭。

本周包含英格蘭銀行（BOE）、日銀等多家央行，都將公布最新利率決策，勢將牽動外匯及債券市場表現。

日銀利率決策將於16日率先登場，市場預期政策利率由0.75%調升至1%。由於日銀總裁植田和男因病住院，這次會議將由副總裁冰見野良三代理，會後例行記者會則由另一位副總裁內田真一主持。

油價高漲可能在今年稍晚助長日本通膨，隨勞動市場持續緊俏，薪資成長可望加快，進一步強化日銀對企業將更積極調漲價格預期。此外，其他主要央行轉趨鷹派，擴大與日本利差，可能導致日圓走貶，推升進口成本，加劇日本通膨壓力。

Fed將在美東時間17日公布利率決策。市場將密切關注華許的記者會演說，彭博行業研究預期，他將避免對政策路徑提供明確指引，而是對近來的勞動與通膨數據，保留雙向解讀空間。

One Point BFG財富合夥公司投資長布克瓦也說，華許在記者會上將被問及經濟展望，以及什麼構成升息條件，但華許將拒絕作答，原因是伊朗戰爭與荷莫茲海峽局勢瞬息萬變。

彭博指出，最重要訊號將來自會後聲明與點狀圖，預期委員會將移除偏向寬鬆的措辭，點狀圖中位數預測將描繪出今年降息無望，有別於3月時年底前降息1碼的預期。

布克瓦表示，華許可能不會提供自身的點狀圖預測，傳達對前瞻指引的反對立場；不過，一些央行成員可能偏向升息，這將是長久以來Fed首度難以對貨幣政策形成共識，意見分歧將成為新常態。

然而，彭博指出，隨著通膨壓力逐步減緩，Fed有可能在第4季降息。

BOE定18日公布利率決策，外界普遍預期利率將維持在3.75%。但牛津經濟研究院資深英國經濟學家艾倫比說，若能源價格居高不下，BOE可能暗示未來的升息行動。

英國通膨可能在下半年升溫，彭博預期，BOE打算升息以對抗第二輪通膨效應，可能在7月升息1碼。然而，由於勞動市場降溫及需求疲弱，可能使BOE今年內僅會升息一次。