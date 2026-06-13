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勞力士罕見半年內兩度漲價 看好超富客群仍有大把銀子可花

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
勞力士今年二度漲價，反映高價手表需求強勁。美聯社
勞力士今年二度漲價，反映高價手表需求強勁。美聯社

路透報導，勞力士（Rolex）本月意外調漲金表價格，罕見地一年內在英、美、香港等主要市場漲價兩次，反映高價手表需求強勁，超富客戶也視其為稀有投資標的，樂於撒錢購買。

根據兩個精品研究平台和兩名經紀商，勞力士本月平均調漲全球金表價格5%，而根據WatchCharts，勞力士今年1月已將德國、香港、日本、英國和美國市場的手表平均價格，調漲6.2%。

不同於1月的漲價舉措，本次調漲屬於全球性質，且只限金表，反映儘管精品市場買氣普遍低迷，市場對高價商品需求依然強勁。產業分析師指出，精品手表市場仍能以稀有投資標的之姿，吸引超富客群購買。相較下，較屬於中產階級的顧客，則是已經停止花錢購買奢侈品。

部分精品表款價格漲幅也遠高於平均，例如勞力士的Cosmograph Daytona白金款，目前在美售價為5.91萬美元，今年來上漲14%，自2024年則累計上漲33%。

WatchCharts行銷主管Mark Xu表示，其他頂級奢侈品牌也已調漲售價，其中歷峰集團旗下卡地亞（Cartier）上月將金表價格上調最多10%。歷峰在年度報告中表示，旗下珠寶品牌部門已因金價上漲和匯率波動而適度調價。黃金價格已自2024年水準幾乎翻倍，目前約為每英兩4,200美元。

精品研究機構Data&Data創辦人葛德里（Zouheir Guedri）指出，勞力士、歷峰集團、LVMH、Swatch、Breitling等旗下部分品牌金表，平均售價較一年前提高4%-6%。

葛德里也說，精品手表業者試圖吸引仍有充裕可支配資金的高端客群，「正引導客戶轉向貴金屬及更高階的表款」。

線上精品手表平台Chrono Hunter公關與內容主管拉澤拉斯（Simon Lazarus）預測，勞力士表將持續供不應求，「關鍵在於品牌吸引力，而勞力士一直都是領頭羊」。

勞力士 金價 品牌

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