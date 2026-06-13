快訊

高雄民生醫院爆院內登革熱群聚！1009人篩檢結果出爐

降落撞雷達桿！土耳其航空波音機身穿透 267乘客現況曝光

清潔隊長開賓士撞死單車男肇逃 屏檢認逃亡、滅證之虞聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克身家破兆 誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元，成為全球首位兆美元富豪。路透
SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元，成為全球首位兆美元富豪。路透

全球首富馬斯克旗下SpaceX 12日在創紀錄IPO後掛牌上市，馬斯克同日也躍居全球首位兆美元富豪，與全球首名億萬富豪誕生之時，相差約一個世紀。

SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元。這項里程碑顯示，由熱門的科技與人工智慧（AI）題材所引領的新時代已經到來。

紐約時報指出，全球目前有超過3,300名億萬富豪，第一位是在1916年9月26日誕生，也就是美國「鍍金時代」的石油大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）。根據俄亥俄州立大學歷史學教授尼科爾斯（Christopher McKnight Nichols），洛克斐勒的身價在當日達到至少一億美元，為全球首例。

紐時當時以頭條報導，洛克斐勒達成這項里程碑，主因他主掌的標準石油公司股價大漲，攀抵2,000美元以上。1916年的1億美元，今日價值超過300億美元。

尼科爾斯表示，與如今外界看待馬斯克的情況類似，當時社會大眾渴望財富，但又厭惡財富的過度集中，這個心態造就了對洛克斐勒新身分的高度關注。他指出，當時也有類似富比世富豪榜的富人排名。

尼科爾斯說，「當時的億萬富豪應該就和今日的兆美元富豪一樣，人們無法理解如此龐大的財富是怎麼一回事」。

在洛克斐勒之前約100年，靠著紐約市房地產致富的亞斯特（John Jacob Astor），成為美國首位百萬富豪。他何時達成這項里程碑已難以考證，但尼科爾斯說，最有可能是在他人生中期，大約在1820年代。

尼科爾斯預測，「不久的將來，我們將會看見由AI領域IPO所催生出的其他兆美元富豪」。

馬斯克 SpaceX IPO

延伸閱讀

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

SpaceX掛牌威風！史上最大IPO 馬斯克躍全球首位破兆美元富豪

SpaceX上市...馬斯克登首位「兆元富豪」加劇惡化貧富差距

上市首日飆19%！SpaceX市值衝2.1兆美元 馬斯克成首位「兆元富豪」

相關新聞

新AI模型外國不准用！美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

美國政府12日阻止外國政府、企業及個人取得Anthropic最先進的人工智慧（AI）模型，導致該公司全面切斷所有客戶的存取權限，也顯示華府正進一步將尖端AI系統視為國家安全資產。

市值一舉超越台積電！SpaceX史上最大IPO報捷 五重點看AI上市潮下一步

SpaceX掛牌首日大漲19%，市值一舉超越台積電（2330），不僅締造史上最大規模首次公開發行股票（IPO），也可望為OpenAI和Anthropic等人工智慧（AI）企業上市敞開大門。

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

全球首富馬斯克旗下SpaceX 12日在創紀錄IPO後掛牌上市，馬斯克同日也躍居全球首位兆美元富豪，與全球首名億萬富豪誕生之時，相差約一個世紀。

降落撞雷達桿 土航波音機身穿透

據航空新聞網站AeroXplorer報導，土耳其航空1架波音777客機12日在土耳其南部降落時，意外撞上機場地面的雷達天線桿。機翼當場損壞，天線桿則穿透機身，客艙的氧氣罩紛紛彈出，機上267名乘客緊急疏散，至少1人受傷。

華許捨棄性別中立稱謂 Fed主席職稱改回傳統的「Chairman」

聯準會（Fed）新任主席華許，將其主席職稱從性別中立的「Chair」，改回帶有男性色彩的傳統稱謂「Chairman」。

祖克柏：推動AI轉型途中犯錯「未來更多錯誤」 估年底前不再大裁員

路透社報導，社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏告訴員工，Meta對員工推動人工智慧（AI）轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。