Fed主席職稱改回傳統的「Chairman」 華許捨棄性別中立稱謂

聯準會（Fed）新任主席華許，將其主席職稱從性別中立的「Chair」，改回帶有男性色彩的傳統稱謂「Chairman」。

CNBC報導，華許上任前的12年間，原先擔任主席的葉倫與鮑爾都採用「Chair」；而在葉倫之前，職稱皆為「Chairman」。

目前沒有任何法律或規定要求聯準會主席必須使用何種職稱，因此稱謂完全取決於個人偏好。《聯邦準備法》提及的是理事會「主席」（chairman）與「副主席」（vice chairman），甚至還明列「金融監管副主席」（vice chairman of supervision）一職，儘管金融監管副主席這個職位直到2010年《陶德－法蘭克華爾街改革與消費者保護法》通過後才設立。

聯準會是由國會設立的機構。2021年，在時任眾議院議長裴洛西領導下，眾議院正式採用性別中立用語，將「chairman」改為「chair」、「seamen」（水手）改為「seafarers」，並把「daughter（女兒）」和「sister（姊妹）」等帶有性別色彩的用語改為「child（子女）」和「sibling（手足）」。

目前這屆眾議院的議事規則也沿用相同的性別中立用語。不過，共和黨人一直批評這類改動以及更廣泛的多元、平等與共融（DEI）運動。在不受議事規則約束的眾議員個人網站與委員會網站上，幾乎清一色使用「chairman」一詞；參議院情況也相同。因此，華許主席未來赴國會進行半年一次的貨幣政策報告時，將在參議院面對參院銀行委員會主席史考特，在眾議院面對眾院金融服務委員會主席希爾，而他們的職稱都同樣是「Chairman」。

彭博2024年的分析顯示，標普500指數成分企業中已有185家公司採用性別中立用語，是四年前的三倍。不過，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在內的大型銀行，仍使用「Chairmen」一詞。至於花旗集團（Citigroup），現任執行長兼董事長范潔恩的職稱是「chair」，而她的前任杜根也同樣使用這個稱謂。

董事長與董事網路組織Chairs & Leads創辦人賽瑞特表示，她並不認為這項變化有太大意義。

她說，「就我個人而言，我不會過度解讀華許使用Chairman這個職稱」，「我認為這只是他的個人選擇，就像女性若擔任同樣職位，也可以依照個人偏好選擇使用Chairwoman，而不是Chair」。