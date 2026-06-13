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祖克柏：推動AI轉型途中犯錯「未來更多錯誤」 估年底前不再大裁員

中央社／ 舊金山12日綜合外電報導
社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏。路透
社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏。路透

路透社報導，社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏告訴員工，Meta對員工推動人工智慧（AI）轉型過程中犯下一些錯誤，預估年底前不會再度大幅裁員。

祖克柏（Mark Zuckerberg）正斥資數千億美元發展AI技術，試圖重塑公司內部營運方式，這同時反映今年來美國主要公司的趨勢，尤其是科技業。

根據路透社取得的內部備忘錄，祖克柏提到AI技術突飛猛進和這股熱潮帶來的挑戰。

他說：「基於這些變化的複雜程度，我們確實犯下一些錯誤，未來幾乎可以肯定還會犯更多錯」，並補充說未來涉及組織調整時，他也會「聚焦於儘可能維持（團隊）穩定」。

祖克柏指出：「我不想開空頭支票，因為世界的變化超出我們所能掌控」，他重申Meta預估年底前不會再次大幅裁員。

Meta上月大舉整頓組織，推動全球裁員、約占員工總數10%，同時調動7000名員工至AI工作流程相關的新計畫。祖克柏表示，Meta將設法為調至AI模型訓練相關工作的員工尋找新職位。

祖克柏強調：「為員工創設重要的新職位，也讓我們得以縮減各團隊規模，萬一在某些地方判斷錯誤，還能將部分人員調回原崗位。」

Meta婉拒回應路透社所提與該備忘錄相關的置評請求。

祖克柏 Meta 社群媒體 Facebook 人工智慧

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