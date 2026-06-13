獲配1股也開心！SpaceX上市狂潮 散戶與太空宅小賺嗨喊參與歷史

馬斯克旗下SpaceX 12日首次公開募股（IPO），上市首日股價大漲19%。NBC新聞報導，這場IPO受惠的不只是馬斯克本人，以及SpaceX現任與前任員工；許多只獲配少量股票的散戶投資人，也跟著小賺一筆。有人賺了數十美元，也有人只是想參與這場備受矚目的上市盛事。

23歲的羅德里格斯（Daniella Rodriguez）在SpaceX上市前獲配1股股票，並一直觀察股價走勢，等待賣出時機。掛牌當天，她在邁阿密自家臥室看著股價一路上漲，開盤17分鐘後決定賣出。她說：「我很喜歡能參與股市歷史性的一刻，如果順便還能賺個1美元，為什麼不呢？」

最終，羅德里格斯賺進24美元，約新台幣765元。她說：「投資和交易本來就是機率遊戲。如果能有15%到18%的報酬，我覺得已經非常好了。」

參與這場SpaceX IPO的散戶，多半不是多年來持有公司股票的內部人士，而是透過券商平台抽中少量股票的投資人。以羅德里格斯為例，她原本透過網路券商Robinhood申請以每股135美元認購5股SpaceX股票，但供不應求，最後只獲配1股。

她說，數百萬人都想參與這場IPO，所以自己最後只拿到1股並不意外，但她仍很高興能成為其中一分子。她認為，參與SpaceX上市不只是為了賺錢，也是一種難得的人生經驗。她說：「我認為20多歲的年輕人應該及早接觸股市，因為市場充滿機會，也確實能帶來很多好處。」

除了羅德里格斯，賓州德文（Devon）20歲大學生陶德（Forde Todd）也參與這場IPO。這名自稱「太空迷」的年輕人看好SpaceX的發展潛力，因此希望參與這次上市。他說：「我真的很認同人類走向太空的理念。看著火箭飛上太空，很難不覺得著迷。」

陶德透過Robinhood申請認購3股SpaceX股票，最後全數獲配，之後又在公開市場加碼買進數股。上市首日收盤時，他已獲利約250美元，約新台幣7972元。他說，自己原本只是想賺點小錢，能吃一頓好午餐就滿足了，「我確實吃了一頓很棒的午餐，那就是我從這次IPO得到的獎勵」。