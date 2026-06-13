入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

馬斯克旗下SpaceX 12日首次公開發行股票（IPO），上市首日股價大漲19%，讓長期持有股份的投資人與員工取得數十億美元帳面收益。不只馬斯克成為全球首位「兆元富豪」（trillionaire），就連一名當年獲配股票的前焊工，如今也靠著持股身價暴漲。

CBS新聞報導，如今因持有SpaceX股票而一夕腰纏萬貫的赫南德茲（Juan Hernandez），其實在成為SpaceX焊工之前，從未聽過這家公司。他受訪時坦言：「當時對我來說，那不過是另一份承包工作而已。」

SpaceX於美東時間12日首度上市，以代號「SPCX」在那斯達克掛牌，收盤報160.95美元，赫南德茲目前持有約6500股SpaceX股票，市值達104萬6175美元（台幣約3336萬元），也讓他10多年前抱著姑且一試心態加入SpaceX的決定，獲得意想不到的回報。

赫南德茲表示，他最初是透過一名受聘於SpaceX擔任焊工的朋友介紹，才得知這家公司。對方了解他的背景，認為他很適合這份工作。他說：「我心裡想，我不知道SpaceX是什麼，但就去試試看吧。」

SpaceX於2015年聘用赫南德茲時，提供價值1萬美元的股票。儘管過去按時計酬的工作從未提供過股票，但他當時也沒有太在意。「這沒什麼大不了的。我當時根本不知道這代表什麼，更不知道SpaceX後來會發展到這麼大的規模。」

在SpaceX工作的10年間，赫南德茲負責建造將火箭送上發射台的支撐結構，以及固定火箭的基礎設施，為火箭升空做準備，並一路晉升為主管。他表示，讓員工持股能讓他們感覺自己也是公司的一分子，進而激勵他們追求成功。他說：「員工的表現會好得多，因為這也是他們的公司。」

身為移民的赫南德茲表示，自己從小被教育要努力工作，新獲得的財富不會改變這一點。他說自己仍會保持謙遜，繼續工作，並把學到的人生經驗傳承給孩子。目前正教導3名子女投資，分享自己持有SpaceX股票的經驗，而他的16歲女兒如今已持有Meta及其他數家公司的股份，「自己就是個小企業家。」

現任職於貝佐斯旗下藍色起源（Blue Origin）的赫南德茲表示，如果有機會與馬斯克交談，會感謝對方幫助自己實現一個原本不知道存在的夢想。「他讓像我們這樣的人有了可能性，不管是廚師還是電工。他讓這些人的生活變得更好，也讓家人一同受惠。」