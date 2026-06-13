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歐洲央行升息掀市場震盪 下周「超級央行周」備受矚目

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
歐洲央行（ECB）。（歐新社）
歐洲央行（ECB）。（歐新社）

歐洲央行升息起手式，讓下周「超級央行周」備受矚目。近一周全球金融市場焦點聚焦歐洲央行（ECB）決策會議，該行如市場預期將政策利率調升至2.25%，為近三年來首度升息。歐洲央行總裁拉加德指出，伊朗戰事帶來的通膨壓力已不再侷限於能源價格，而是逐步擴散至更廣泛領域。

歐洲央行將2026年通膨預測由2.6%調高至3.0%，並將今年GDP成長率預估由0.9%下修至0.8%，顯示經濟成長放緩與物價壓力並存。受到歐央升息，匯銀上修歐元兌美元估值，短線壓力區落在1.1640。

隨著下周進入備受矚目的「超級央行周」，市場將持續關注全球主要央行政策動向。儘管中東地緣政治風險仍未解除，高油價可能推升通膨的疑慮持續升溫，市場原先期待美國聯準會（Fed）降息的預期也再度受到挑戰。

霸菱全球共同投資長Martin Horne分析指出，全球市場正邁向新的體制轉換階段，未來資產報酬與風險將更多受到結構性因素主導。其中，供應鏈重組、勞動市場變化及地緣政治風險，正使通膨維持在較高水準，傳統2%的通膨目標愈來愈難以達成。

此外，成熟市場財政赤字擴大與政府負債攀升，也使主權風險逐漸升高，預料利率將維持「高檔更久」的格局。市場人士認為，在全球政經局勢充滿不確定性的環境下，投資人未來將更加重視跨區域、跨資產配置，以因應持續升高的市場波動與風險。

央行 歐洲 通膨

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