SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 美股下周迎兩大考驗

美國股市三大指數周五全面收高，市場期待美國和伊朗達成和平協議，SpaceX掛牌首日表現強勁，進一步提振投資人信心。但SpaceX能否守住上市蜜月行情，Fed新任主席華許如何在通膨升溫、降息期望落空的壓力下，主持他上任後第一場政策會議，都將牽動美股接下來走向。

美國官員表示，美伊有高達80%至85%的機率達成一項重新開放荷莫茲海峽並終結伊朗發展核武野心的臨時和平協議，可能數日內便可簽署。

馬斯克旗下太空公司SpaceX周五收盤大漲19%，道瓊工業指數上漲353點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.3%，周線全都收紅。

費城半導體指數周五上漲1.5%，台積電ADR漲0.7%，周線各漲9.4%和2.1%。

SpaceX 在那斯達克（Nasdaq）掛牌繳出亮眼的股價表現，但未來幾天能否延續漲勢，更具指標意義。IPO股價向來波動劇烈，上市初期的表現未必能反映日後走勢。

以臉書母公司Meta為例，當年IPO被批為一場災難，股價花了一年多才重回上市首日價位。最近，人工智慧晶片業者Cerebras Systems原是今年規模最大的IPO，上月在那斯達克上市首日大漲68%，如今漲幅收斂不到16%。

若SpaceX掛牌能讓華爾街的投資熱情延續下去，對半導體股乃至於科技股都會是好消息。半導體股本月大起大落，部分原因在於 IPO 前對龐大籌資需求有關。

CNBC財經主持人克雷默（Jim Cramer）認為，SpaceX上市表現亮麗，可望鼓勵Anthropic在內的AI業者打鐵趁熱加速IPO。他說，微軟、Meta和亞馬遜等科技巨人也可能認為，現在是增資為AI建設籌資的好時機，跟進Google母公司Alphabet的模式。

聯準會（Fed）下周三（台北時間周四凌晨）開會也將牽動市場，這是華許上任後首次主持會議。市場普遍預料Fed會維持利率不變，但華爾街將密切留意會後聲明是否調整，刪除任何偏向寬鬆的措辭。

因通膨升高，華爾街更加相信華許短期內無法降息，儘管他在接任Fed主席前一直主張降息。在這方面，川普本周聲稱自己「喜歡通膨」，也許看來暫時不會施壓Fed主席降息。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算今年降息的機率幾乎為零。

Fed屆時也將公布利率路徑和經濟展望（包括通膨）的預測。投資人也將密切審視華許在周三政策決定後舉行的記者會。

退休和財富管理服務業者Empower首席投資策略師諾頓（Marta Norton）說：「最關鍵的問題是Fed的態度是否按兵不動，以及相關的措辭。Fed會怎麼看待通膨？」