拯救低碳投資信心 歐盟收緊緩徵碳費條件

歐盟各國今天同意把暫停進口商品碳排費用徵收的條件收緊，此舉可望提高政策穩定性，進而增強投資人對歐盟低碳投資的信心。

路透社報導，儘管包括斯洛伐克、羅馬尼亞和立陶宛在內一些國家反對收緊，歐盟多數成員國仍通過相關計畫。

歐盟碳邊境稅會根據進口商品所涉的碳排放量收取費用，範圍涵蓋肥料、鋼鐵和水泥等高碳排產品。這項政策意在保護歐洲在地產業，避免受到來自海外、價格較低但碳排污染較高商品的削價競爭衝擊。

歐盟執委會最初提議，若日後出現「嚴重且不可預見情況」導致價格上漲，便可將相關商品排除於碳費徵收之外，但何謂「嚴重且不可預見情況」卻不夠具體。

因此歐盟部分成員國和企業反對歐盟執委會構想，認為這會為低碳投資帶來不確定性，歐洲在地的低碳投資只有在高碳排污染進口商品必須繳納碳邊境稅的情況下，才具有競爭力。

路透社掌握到的一份部長級協議草案顯示，只有符合特定條件時，歐盟執委會才能提議暫停徵收碳費。其中一項條件是相關產品價格在6個月內，相較過去10年的平均價格上漲超過50%。

歐盟成員國與歐洲議會接下來要就最終規則展開談判。歐洲議會部分議員計劃進一步縮小暫停條款的適用範圍，甚至有人主張完全刪除暫停徵收的條款。

在伊朗戰爭推高相關成本後，法國率先呼籲暫停對肥料徵收歐盟碳邊境稅，以減輕農民負擔。

但在獲得相關保障後，法國今天支持收緊免徵碳費的提案。相關保障將使瓜德羅普（Guadeloupe）和馬丁尼閣（Martinique）等海外屬地與省份受益，允許這些地區在遭遇天然災害或其他緊急情況時，當地所產水泥可免於繳納歐盟碳費。

相關提案最終定案後，可望再擴大碳邊境稅的適用商品範圍，將洗衣機和汽車零件等產品納入。