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新AI模型外國不准用！美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國政府12日阻止外國政府、企業及個人取得Anthropic最先進的人工智慧（AI）模型，促使該公司全面停止所有客戶對相關模型的存取權限。路透
美國政府12日阻止外國政府、企業及個人取得Anthropic最先進的人工智慧（AI）模型，促使該公司全面停止所有客戶對相關模型的存取權限。路透

美國政府12日阻止外國政府、企業及個人取得Anthropic最先進的人工智慧（AI）模型，導致該公司全面切斷所有客戶的存取權限，也顯示華府正進一步將尖端AI系統視為國家安全資產。

Axios報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）12日致函Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），表示Mythos 5與Fable 5模型將受到出口管制，適用於美國境外所有地區，以及美國境內所有外籍人士。

一名政府官員透露，商務部是在另一家公司宣稱成功「越獄」（jailbreak）Mythos模型後，憂心可能衍生國安風險，因此決定採取這項措施。這名官員表示，政府曾試圖要求Anthropic暫停發布最新模型，但未能成功，因此才發出出口管制函。

不過，Anthropic在聲明中表示，就該公司了解，政府認為已掌握一種繞過或「越獄」Fable 5安全防護機制的方法。該公司審查相關演示後認為，該技術僅用於識別少量已知且輕微的漏洞，而這些漏洞看來相對簡單，其他公開可取得的模型即使不繞過防護機制，也能發現相同問題。

根據商務部函件內容，這些Anthropic模型未來若要出口、再出口或在美國境內轉移，都必須取得許可。此外，Anthropic還須另外申請個別核准的許可證。若未遵守相關規定，將面臨財務及民事處罰。

官員並指出，在美國國家安全體系完成強化之前，Mythos 5與Fable 5模型必須維持封鎖狀態，而相關工作可能在未來幾週內完成。Anthropic則表示，由於禁令範圍甚至涵蓋該公司的外籍員工，為確保符合法規要求，公司不得不全面停止所有客戶對Mythos與Fable模型的存取權限，但所有其他Claude模型的使用權限不受影響。

Anthropic在X發文表示：「我們相信這是一場誤會，並正努力儘快恢復服務。」

Axios指出，Anthropic如今同時面臨兩項限制：一方面被五角大廈列入限制名單，認為其模型風險高到連美國政府自身都不宜使用；另一方面又被納入商務部許可制度，認定其模型過於敏感，不宜供外籍人士使用。

模型 盧特尼克 人工智慧

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