SpaceX上市牽動AI敘事 華爾街關注星艦火箭進展

SpaceX公司今天正式掛牌上市。道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）分析指出，SpaceX日後股價表現牽動市場對高風險科技資產的承接能力，同時也將影響AI敘事與科技股信心。星艦（Starship）火箭的試飛表現將是一大關注重點。

太空探索科技公司（SpaceX）掛牌上市，市值衝破2兆美元。根據道瓊市場數據（Dow Jones MarketData）與FactSet估算，SpaceX躍居美國第六大上市公司，僅次於輝達（NVIDIA）、Google母公司Alphabet、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）。

「巴隆周刊」預期，後續造成股價波動的因素將包括SpaceX若納入Nasdaq 100指數所帶來的被動買盤、第一份財報、及分階段持股解禁；市場將出現許多新的評級與目標價，「多空之間的分歧，應該會如特斯拉（Tesla）一樣巨大」。星艦火箭之後的測試是最值得關注的重點。

SpaceX研發的星艦火箭在公司IPO前取得關鍵進展，但仍未完全解除技術執行風險。

5月22日，最新版星艦火箭順利升空，成功濺落於印度洋。「超重型」（Super Heavy）推進器如預期與上半部分離，但在失控狀態下迅速墜回地球，落入墨西哥灣水域，返航失敗。

「巴隆周刊」指出，相較於SpaceX的低成本獵鷹9號（Falcon 9）火箭，星艦火箭可以削減 90%抵達軌道的成本，而低成本正是催生各項應用的關鍵。

分析認為，SpaceX上市首日未引發其他股票明顯賣壓，但其後續股價表現更為重要，可能成為一種壓力測試，用來觀察投資人是否仍願意承接高風險、高估值、高故事性的資產，並牽動市場對後續AI新創如Anthropic、OpenAI等公司IPO的信心。