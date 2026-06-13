日本貿促會代表團訪華延期 原因曝光

日本前眾院議長河野洋平8日去世，其生前擔任會長的日本國際貿易促進協會，該協會的代表團將推遲原定21至24日訪問中國北京的計畫。日媒指出，日方曾希望以被中國視作「老朋友」的河野與經濟領域對話為契機，尋找修復關係的突破口。

據日媒「共同社」報導，代表團計畫配合22日至26日在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」而訪華，若行程成行，將是日本首相高市早苗去年11月在國會發表涉台言論後，日本經濟團體代表團首次訪問大陸。

據多名相關人士，河野洋平去世後，中方通知，難以安排與中國領導層成員會面。

據報導，代表團原本希望再次確認日中經濟合作的重要性，同時就中國實施的關鍵礦產對日出口管制等問題要求做出改善，但據稱主要日程的協調變得艱難。

該協會作為對華貿易和經濟交流的窗口，往年都會組建訪華團並與中國領導層會面。上一次是在去年6月實現了與中國國務院總理李強會談。

對於河野的去世，中國全國人大常委會委員長趙樂際向遺屬致唁電稱河野「是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業」，希望河野的遺志得到繼承，「為推動中日關係重回正常軌道發揮積極作用」。

共同社指出，高市政府和日本經濟團體聯合會（經團聯）等如何應對將受到關注。