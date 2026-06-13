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日本貿促會代表團訪華延期 原因曝光

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年6月3日，大陸國務院總理李強在人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。（圖／取自大陸外交部官網）
2025年6月3日，大陸國務院總理李強在人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。（圖／取自大陸外交部官網）

日本前眾院議長河野洋平8日去世，其生前擔任會長的日本國際貿易促進協會，該協會的代表團將推遲原定21至24日訪問中國北京的計畫。日媒指出，日方曾希望以被中國視作「老朋友」的河野與經濟領域對話為契機，尋找修復關係的突破口。

據日媒「共同社」報導，代表團計畫配合22日至26日在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」而訪華，若行程成行，將是日本首相高市早苗去年11月在國會發表涉台言論後，日本經濟團體代表團首次訪問大陸。

據多名相關人士，河野洋平去世後，中方通知，難以安排與中國領導層成員會面。

據報導，代表團原本希望再次確認日中經濟合作的重要性，同時就中國實施的關鍵礦產對日出口管制等問題要求做出改善，但據稱主要日程的協調變得艱難。

該協會作為對華貿易和經濟交流的窗口，往年都會組建訪華團並與中國領導層會面。上一次是在去年6月實現了與中國國務院總理李強會談。

對於河野的去世，中國全國人大常委會委員長趙樂際向遺屬致唁電稱河野「是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業」，希望河野的遺志得到繼承，「為推動中日關係重回正常軌道發揮積極作用」。

共同社指出，高市政府和日本經濟團體聯合會（經團聯）等如何應對將受到關注。

日本 高市 日媒

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