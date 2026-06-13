上市首日飆19%！SpaceX市值衝2.1兆美元 馬斯克成首位「兆元富豪」

馬斯克旗下SpaceX 12日首次公開發行股票（IPO），上市首日股價大漲19%。這不僅是史上最大規模IPO之一，也成為近年最順利的上市案之一。

華爾街日報報導，SpaceX前一天以每股135美元發行，募資750億美元，公司估值達1.77兆美元（約台幣56.45兆元）。上市首日以代號「SPCX」掛牌，開盤價就比發行價高出11%。盤中多數時間維持20%至30%的漲幅，符合投資銀行替IPO定價時通常希望看到的首日漲幅。

SpaceX收盤報160.95美元，漲幅19%，市值攀升至2.1兆美元（約台幣67兆元），超越博通與特斯拉，成為美國第六大上市公司。

這次IPO讓長期持有SpaceX股份的投資人與員工，取得數十億美元帳面收益，也讓馬斯克成為全球首位身價突破1兆美元的人。

開盤儀式上，SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）與財務長強森（Bret Johnsen）在紐約那斯達克交易所敲鐘。馬斯克則從德州星際基地透過視訊參與，與大批SpaceX員工一同見證。

收盤後，紐約時報廣場每年跨年降下的水晶球，罕見改為向上升起，並點亮象徵火星的橘紅色燈光，現場還有人穿上太空人服裝。摩根大通也在曼哈頓總部舉辦慶祝活動，並安排SpaceX主題燈光秀。

SpaceX上市前，華爾街部分人士曾質疑，金融體系是否有能力承接如此龐大的募資規模，也擔心投資人是否願意追捧一家尚未獲利的公司。外界也注意到，SpaceX未來主要成長動能並非火箭或衛星網路業務，而是新興AI部門。

公司治理倡議人士則批評，馬斯克掌握超過80%的表決權，外界幾乎不可能在未獲其支持下撤換管理層，或推動重大改革。甚至有人呼籲暫停或抵制這次IPO。

不過，SpaceX的IPO最後仍進行得相當順利。市場認為，這次成功上市也為AI新創Anthropic與OpenAI釋出正面訊號。兩家公司近期都已提交上市文件，預計今年稍晚推動規模相近的大型IPO。

SpaceX這次IPO不只吸引貝萊德等大型機構投資人，也吸引大量散戶參與。許多透過券商申購的投資人，實際獲配股數遠低於申請數量。

不過，也有分析師認為SpaceX目前估值難以理解。CFRA Research資深分析師史奈德（Keith Snyder）表示，要支撐這樣的估值，SpaceX需要達成的營收成長幅度「近乎荒謬」。