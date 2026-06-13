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美伊有望簽署和平協議 美股收紅

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

美國和伊朗有望簽署和平協議，油價重挫，加上太空探索科技公司（SpaceX）在史上最大規模的首次公開募股（IPO）後，首日掛牌交易表現強勁收漲19%，激勵美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲353.51點，或0.70%，收在51202.26點。

標準普爾500指數上漲37.16點，或0.50%，收在7431.46點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲79.18點，或0.31%，收在25888.84點。

費城半導體指數上漲200.031點，或1.52%，收在13371.469點。

美股 SpaceX 伊朗

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