美伊有望簽署和平協議 美股收紅

紐約時報及華盛頓郵報十一日報導，美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰，根據世界銀行（ＷＢ）十一日發布的報告，中東這場戰爭正使今年全球經濟成長減速，創下自新冠肺炎疫情以來最疲軟的成長速度。此一最新報告比世銀一月發布的更悲觀。

2026-06-13 00:00