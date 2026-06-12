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SpaceX以150美元開出 較發行價上漲11% 馬斯克確定成為身價破兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
SpaceX周五在那斯達克掛牌，股票代號SPCX，開盤報每股150美元，較IPO價135美元上漲15美元，漲幅約11%。。法新社
SpaceX周五在那斯達克掛牌，股票代號SPCX，開盤報每股150美元，較IPO價135美元上漲15美元，漲幅約11%。。法新社

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX周五在那斯達克掛牌，股票代號SPCX，開盤報每股150美元，較IPO價135美元上漲15美元，漲幅約11%。

儘管投資人對這宗史上最大IPO需求仍堅挺，但其實從撮合階段給出的參考價來看，SpaceX從175美元一路滑落到150美元。IPO參考價並非正式開盤價，而是IPO正式交易前，由交易台依據市場供需撮合所給出的初步報價，用來協助決定首筆成交價。

市場估計，只要SpaceX股價達141美元以上，馬斯克就躋身身價1兆美元俱樂部成員。

SpaceX 馬斯克 太空

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