SpaceX可藉軌道資料中心少45%成本 彭博：三到五年內顛覆AI既有秩序

彭博行業研究分析，軌道資料中心將有助SpaceX降低人工智慧（AI）運算的單位成本，假設軌道資料中心容量在未來一到兩年開始部署，而星艦火箭發射和Terafab晶片生產目標順利達成，三到五年內就可望實現顛覆性的成本效益。

顛覆地面AI運算的高成本經濟模式

分析指出，SpaceX的軌道資料中心策略，可望使AI運算的年化成本降至70億至80億美元，最多可比目前地面資料中心減少45%。其中，去掉冷卻運算設施的電費，就可省逾10億美元；其餘30億至40億美元的成本優勢，則取決於Terafab的自研AI晶片，以及星艦火箭發射系統能否發展成熟。

這可能對OpenAI和Anthropic等競爭對手構成重大威脅，因為這些公司仍依賴數十億美元的合作關係，來取得支撐其AI服務所需的運算基建。

垂直整合模式讓SpaceX贏過對手

看好軌道資料中心商機的不只SpaceX，還有亞馬遜、Google、藍源，以及多家由私募股權基金支持的新創公司。不過，SpaceX的垂直整合商業模式，預料帶來顯著優勢，尤其是在部署速度與成本控制方面。

SpaceX發射業務的成熟度，或許是最大優勢，因為目前沒有其他公司接近擁有可重複使用、且有能力將大量衛星星座送入軌道的重型運載火箭。多數競爭對手未來必須和SpaceX協商商業發射服務條件，恐增加成本和部署前置時間，SpaceX甚至可能選擇不與部分業者合作。

星艦目標：將單位發射成本降八成

若要實現馬斯克部署100兆瓦（TW）軌道AI運算能力的願景，前提是星艦必須發展成大規模、可靠且可重複使用的發射平台。星艦新一代火箭的酬載能力超過100噸，是將單位發射成本降至每公斤200美元、甚至更低的關鍵。這相當於目前獵鷹9號（Falcon 9）級火箭發射成本的五分之一。

Terafab晶片將是AI衛星硬體成本關鍵

與特斯拉合作成立的新AI晶片事業Terafab，很可能在協助SpaceX建立具商業可行性的軌道資料中心成本結構方面，扮演關鍵角色。分析指出，若採用輝達GPU等外部技術，每顆100瓩（kW）的AI衛星，成本可能高達300萬至400萬美元。若改用自研晶片，成本有望降至150萬至250萬美元。

太陽能可省數十億美元經常性開支

免費且充裕的太陽能電力，可說是軌道資料中心最大優勢。依美國現行電價計算，地球上一座1百萬瓩（GW）、接近全天候運作的AI資料中心，每年經常性電費可能超過10億美元。

儘管SpaceX在AI部署方面具有上述優勢，分析指出，星艦邁向大規模可重複使用發射能力，仍需數年時間。儘管星艦近期試飛成功，顯示今年下半年起，其朝向可靠且可重複使用發射平台的進程有望加快，但整體而言，該系統目前仍處於相對早期的開發階段。

除了滿足SpaceX自身發射需求外，星艦已吸引美國太空總署（NASA）在內多個外部客戶。星艦最早的一個商業客戶Voyager Technologies，在3月提交的文件中披露，將支付9,000萬美元使用星艦，目標在2029年發射其首座太空站Starlab。