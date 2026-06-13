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SpaceX掛牌威風！史上最大IPO 馬斯克躍全球首位破兆美元富豪

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
SpaceX的籌資額，已遠超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）2019年創下的紀錄。 路透
SpaceX的籌資額，已遠超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）2019年創下的紀錄。 路透

【更新】

SpaceX）股票首日上市大漲，使得馬斯克成為全球首位身家突破1兆美元的人物。截至台北時間13日凌晨二時50分，SpaceX股價大漲逾25%至每股169.50美元左右。

太空與人工智慧（AI）業者SpaceX證實，已以每股135美元發行5.556億股，籌資約750億美元，成為史上最大規模的首次公開發行股票（IPO），全球首富老闆馬斯克也成為史上首位兆美元富豪。

SpaceX的籌資額，已遠超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）2019年創下的紀錄。若以發行價計算，SpaceX估值約1.77兆美元，若計入員工股票選擇權及限制性股票單位（RSU），整體估值約1.8兆美元。

SpaceX IPO關鍵QA
SpaceX IPO關鍵QA

SpaceX股票的市場需求極為熱烈，據傳獲超額認購四倍，散戶申購金額突破1,000億美元。CNBC報導，SpaceX最終分配給散戶的股票比率略高於20%，低於原先預期的約30%，反映大型法人的需求異常強勁。

儘管SpaceX還沒獲利，但這種建立於馬斯克個人魅力與願景之上的估值，被稱為「伊隆（馬斯克的名字）溢價」。馬斯克本人也是最大受益者，不僅讓自身影響力從電動車進一步延伸到太空與AI，淨值預料將突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。

投資平台Hill.com估算，超過4,400名現任與前員工可望因持股成為百萬富翁，其中約400人預期將賺進1億美元以上。部分早期工程師當年以低薪換取股票，如今持股價值數千萬美元。

不過，SpaceX高估值也引發質疑。SpaceX去年營收年增33%至187億美元，因大幅增加AI投資，全年虧損49億美元。以目前估值計算，股價營收比超過90倍。

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