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馬斯克太空AI夢 掀熱議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球首富馬斯克旗下的SpaceX首次公開發行股票（IPO）創史上最大規模紀錄，但有愈來愈多投資人質疑SpaceX植基於馬斯克夢想的估值，是否已過度高估。

馬斯克2022年收購推特（Twitter）時，向私募投資人表示，推特營收與用戶數將在2028年之前雙雙成長逾五倍，但推特改名X後，廣告收入不增反減，去年銳減65%，今年更被納入SpaceX體系。

如今，馬斯克與承銷商再次向投資人擘劃宏大藍圖，宣稱太空人工智慧（AI）資料中心的整體潛在市場規模達28.5兆美元，甚至超過中國大陸全年的GDP，但前提是SpaceX須證明能在太空部署AI資料中心、並在月球興建工廠，而這些構想均有待驗證。

而且，馬斯克去年才首次提出太空AI資料中心概念，今年又將AI公司xAI併入SpaceX，並砸600億美元收購AI程式開發公司Cursor。

SpaceX今年第1季營收47億美元，卻虧損43億美元，使部分投資人質疑，SpaceX估值與實際營運規模並不相稱。電影「大賣空」原型人物、避險基金經理人貝瑞直言，SpaceX「上市文件中沒有任何內容顯示它值1兆美元，更別說2兆」。研究機構晨星（Morningstar）提出的合理估值約7,800億美元，不到目前IPO估值一半。

太空 馬斯克 SpaceX

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