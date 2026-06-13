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SpaceX紅火 市值拚超越台積 全球散戶大戶搶買

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX執行長馬斯克。路透
SpaceX執行長馬斯克。路透

全球首富馬斯克旗下的SpaceX的首次公開發行股票（IPO），吸引全球從主權基金、機構大戶到散戶的瘋搶認購，估值直逼1.8兆美元。外媒估計，若開盤後股價大漲，市值有望一舉超越台積電的1.85兆美元，拿下全球市值第六寶座，挑戰排名第五的亞馬遜（2.6兆美元）。

根據投行與市場消息人士透露，SpaceX IPO的發行價每股135美元，超額認購倍數達到四倍，鎖定資金規模高達3,000億美元，遠超過原本計劃籌募的750億美元。

彭博資訊報導，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）下單認購至少50億美元；主權基金等多家大型機構投資者，每家獲得超過10億美元認購額度；沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）與科威特投資局（KIA）都提交價值10億-50億美元的認購訂單，卡達投資局（QIA）也投入可觀資金；台灣富邦金控9日代子公司富邦人壽公告，參與SpaceX的普通股首次公開發行，申購上限為6億美元。

全球散戶認購額超過1,000億美元。亞太地區僅有日本與澳洲的散戶能直接參與IPO，日本散戶認購配額從20億美元上調至25億美元，由於湧入申購單太過驚人，樂天證券的申購截止時間比原訂計畫提早四小時關閉。

澳洲最大散戶股票交易平台CommSec開放IPO申購意向當周，客服中心被湧入的電話癱瘓，電話等待時間一度長達一小時以上。

南韓未來資產證券公司透過管道弄到了一小批SpaceX IPO的特殊私募份額，開放申購在一分鐘內全部被搶光，創該券商史上最快的跨境私募完售紀錄；韓國韓美半導體公司宣布認購500億韓元（約3,284萬美元）額度。

其他亞洲散戶紛紛以各種創新方式參與這場上市盛宴，包括轉向太空產業供應鏈企業與相關題材ETF，以及追蹤那斯達克100指數的基金，希望在SpaceX股票正式上市後，間接分享漲幅。SpaceX供應商股票也受青睞，台灣的啟碁（6285）今年來飆漲175%、敬鵬大漲91%、昇達科大漲147%；中國大陸供應星鏈衛星（Starlink）相關地面終端零組件的信維通信今年來大漲60%，電子產品防護面板業者藍思科技則大漲41%。

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