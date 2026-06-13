輝達號召夥伴 建設AI設施

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）已和另類投資巨擘KKR、科威特投資局（KIA）及公用事業商Vistra等公司，攜手成立AI基建供應商「Helix數位基建公司」，承諾資本額超過100億美元，將為AI超大規模雲端業者（hyperscaler）供應基礎設施。

Helix的主要投資人（錨定投資人）包括輝達、科威特投資局及Vistra，由亞馬遜雲端事業AWS前執行長賽利普斯基（Adam Selipsky），KKR數位基建全球部門主管澤利薩克（Waldemar Szlezak）擔任投資長，輝達將支持部署DSX AI工廠的基礎設施，Vistra供應電力。

KKR表示，Helix「將擔任超大規模雲端業者的資料中心、電力、連線及相關需求的單一協調點」，目標是投資並管理AI相關資產，包括超大規模雲端中心的開發與營運、發電以及光纖基礎設施，在完成創辦資金承諾後，將開放機構投資人注資。

隨著AI需求升高，美國資料中心建案激增，已導致電力供應吃緊，並引發電子零組件供不應求，促使Anthropic、Google及Meta等雲端業者都在尋找符合自身所需的基礎設施。資料中心的建設成本不斷攀升，也讓私募股權成為AI產業的主要資金來源。例如，阿波羅和黑石集團日前完成350億美元的私募信用交易以支應Anthropic。