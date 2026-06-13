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美銀力挺 英特爾股價飆

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國晶片大廠英特爾Intel）股價11日收盤大漲逾9%，主要利多為美國銀行（BofA）分析師一口氣調升英特爾的投資評等兩級、大幅調高目標價，並且看好英特爾晶圓代工事業前景。

美銀分析師艾爾亞（Vivek Arya）調高英特爾投資評等兩級，從「不如大盤」提高到「買進」，並提高目標價，從96美元一口氣調升到135美元，暗示相較於11日的116.96美元收盤價，還有約15%的上漲空間。

艾爾亞指出，他有「更高的信心」，認為英特爾能受惠於最近晶圓生產與供應限制的商機，特別是用於代理人工智慧（AI）的中央處理器（CPU），奪得更高的邊緣運算晶圓與封裝需求市占。英特爾已傳出一連串AI相關訊息與結盟消息，包括最近和蘋果簽署代工生產晶片協議，並傳出Google和輝達都以英特爾為備援晶片供應商。

他認為，英特爾的伺服器CPU銷售有望在2030年前增至超過400億美元，相當於屆時整體1,700億美元市場規模的25%，每股純益（EPS）同期則將增加到6美元。

艾爾亞也認為，英特爾參與全球首富馬斯克、規模的數兆美元的Terafab晶圓廠計畫，提供晶片設計與封裝技術，是能支撐股價上漲的另一因素。

英特爾 Intel 美國

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