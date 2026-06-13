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輝達Vera CPU開放陸企下單 最快8月出貨

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達傳出已告知中國大陸客戶，Vera CPU最快8月出貨，客戶現在可開始下單。（路透）
輝達傳出已告知中國大陸客戶，Vera CPU最快8月出貨，客戶現在可開始下單。（路透）

輝達傳出已告知中國大陸客戶，該公司專為AI資料中心打造的中央處理器新產品「Vera CPU」最快8月可以出貨，客戶現在可開始下單。

路透引述三名知情人士說法報導，一些大陸客戶已對Vera CPU表達興趣。這是輝達首款獨立開發、專為「代理式AI」所設計的CPU。

最新推銷行動凸顯輝達正迅速轉向新產品，盼逆轉自家在中國市場快速惡化的處境。該公司效能排名第二強的AI晶片H200數月來無法順利出貨至中國，輝達急需新的成長動能。此舉也提高輝達與兩大CPU廠商英特爾與超微AMD）的競爭力道，後兩者正積極擴大AI資料中心伺服器CPU的供應能力。

其中一名消息人士表示，一家中國大型雲端服務業者計劃採購超過300台伺服器，每台伺服器搭載兩顆Vera CPU。

該公司將先部署這批系統進行測試，再根據測試結果決定是否正式大規模採購。

不過，另一名消息人士說，這種初步興趣能否轉化為大規模採用仍有待觀察，因為涉及軟體生態系統、相容性問題，以及企業將既有工作負載從中國國產AI晶片平台遷移至Vera平台的成本與難度。

相較於GPU，CPU在中國銷售面臨的監管障礙可能較少。GPU受到美國出口嚴格管制。華盛頓已核准約十家陸企業採購H200 GPU，但至今仍未有任何一批產品實際交付。知情人士說，中國官方基於扶植本土供應商的考量，尚未批准相關進口。

其中一名消息人士也說，中國客戶初期計畫僅在海外資料中心部署Vera CPU進行測試，而非直接在中國境內大規模使用。

根據研究機構SemiAnalysis估計，單顆Vera處理器售價將「遠高於」2萬美元，若建置完整的256顆晶片機櫃，依記憶體配置不同，成本約可達1,000萬美元。

SemiAnalysis指出，初期大部分Vera CPU將被搭載於大型、可直接部署的整機櫃系統中，這類產品較受超大型雲端業者青睞；較簡單的雙處理器伺服器產品則預計稍晚才會提升產量。

輝達 AMD 超微

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