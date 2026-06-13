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雲端巨擘投資額高盛超樂觀 批華爾街同業低估AI基建需求

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
高盛集團。 路透
高盛集團。 路透

高盛集團預估，超大規模雲端服務業者（Hyperscaler）2027年的資本支出，在樂觀情境下上看1.4兆美元，並認為華爾街的普遍共識，過度低估業者對人工智慧（AI）基建的投資規模。

高盛分析師哈蒙德（Ryan Hammond）表示，近期分析師的預估共識指出，超大規模雲端業者2027年的資本支出將達到9,200億美元，儘管金額仍創新高，但增幅將從2026年的84%，大幅放緩至僅22%。

而哈蒙德認為，如果日益增長的AI投資規模達到國內生產毛額（GDP）的2~3%，與過去歷史上對鐵路和汽車業的投資規模旗鼓相當，那麼超大規模雲端業者的資本支出應會在明年達到約1.1兆美元，增幅45%。

在更樂觀的極端情境下，高盛甚至預期，超大規模雲端業者明年的資本支出將達到1.4兆美元，增幅高達89%。

哈蒙德表示，AI資本支出的增加，意味AI基建受益廠商的獲利和股價短期內將可能上漲，雖然「近期的估值擴張和部位動態，暗示著未來波動將會加劇」。AI基建股如今的中位數本益比為26倍，為自ChatGPT推出以來最高。

在企業採用方面，高盛表示，企業界對AI的評論仍舊好壞參半。雖然約有54%企業在第1季財報會上談到AI對生產力的影響，但只有2%企業量化了AI生產力對獲利的影響，顯示企業採用「仍在起步階段」。

高盛並表示，「對AI賦能（AI enabled）與AI顛覆（AI disrupted）的辯論，將會持續下去，並導致股價報酬離散化」，尤其是在軟體類股，該類股今年來估值已劇烈波動。

相形下，摩根士丹利（大摩）5月上修了北美五大雲端服務供應商（CSP）今、明兩年的資本支出，今年將達約8,050億美元，高於先前預估的7,650億美元；2027年進一步上調至1.1兆美元，較原先預測的9,510億美元明顯增加。

從高盛上修的幅度可看出，該行對AI基礎設施支出的信心與日俱增。高盛的核心假設是，市場對AI運算能力的需求目前仍處於早期階段。高盛預測，到2030年，詞元（Token）消耗量將增加24倍，這主要是由企業級代理興起所帶動。消耗更多詞元，意味著需要更強大的算力，進而將持續推升對資料中心、晶片、網路設備以及電力基礎設施的需求。

知名放空投資人錢諾斯（Jim Chanos）說，AI相關資本支出持續攀升，可望推升標普500指數今明兩年的EPS預測。

高盛 華爾街 ChatGPT

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