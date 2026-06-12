日銀下周料將升息 為何仍難減日圓壓力？三大原因曝光

市場普遍預期，日本銀行（央行）將在下周15、16日會議決定升息1碼至1%，並暫停縮減日本公債購買規模，但更大的考驗將會在決策出爐後。由於日銀總裁植田和男因病住院，副總裁內田真一將代為主持記者會。

彭博經濟學家指出，鑒於高漲油價可能導致基礎通膨超越日銀目標，內田可能會在記者會釋出日銀將維持升息路線的信號，但由於市場也清楚，高市政府一直暗中施壓日銀，要在收緊政策方面謹慎行事，這將使這條路線的貫徹面臨複雜局面。內田的溫和鷹派訊息將可能不足以阻止日圓走貶。

同時，由於市場已預期到日銀會有鷹派舉動，日銀將面臨「利多出盡」的拋售風險。這將可能導致匯率波動加劇。而其他主要央行的立場轉鷹，也可能導致與日本間的利差擴大。這也將對日圓構成壓力，並加劇消費者價格的上漲壓力。

到那時候，日本財務省將有可能會採取匯率檢查或干預措施來穩定日圓。不過，由於日本官員已與美國財政部長貝森特加深溝通，因此也不能排除美方屆時可能有所動作，就像在日銀1月會議後那樣。