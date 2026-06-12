SpaceX上市玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

全球首富馬斯克旗下的SpaceX公司12日股票正式掛牌上市，如天文數字的估值合理嗎？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文批評，這不過是馬斯克與華爾街盟友主導的一場「龐氏騙局」罷了，終究會崩塌並壓垮眾多無辜的散戶投資人。

投資人可能懷抱著美好的願景：乘坐高速疾馳的超迴路列車（Hyperloop），穿越Boring公司挖掘的隧道，下車後以腦神經植入裝置叫一輛無人駕駛的特斯拉自駕計程車，途中閱讀透過衛星從火星殖民地傳來的新聞。

馬斯克擅長吹噓華而不實的願景

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，以上純屬想像，那些產品目前還不存在。至今尚無可運作的Hyperloop，Boring公司也尚未鑽出任何已商轉隧道。特斯拉確實有一些無人駕駛計程車已開上路，但只見於德州奧斯汀，還不是全自駕。Neuralink據稱是腦機介面先驅，已在一小群病患身上測試腦植入晶片產品，但僅止於此。至於殖民火星，當然也還沒實現：至今尚無由人駕駛、直飛火星的班機，在可見的未來也不會有。

然而，過去十年來，馬斯克卻頻頻誇稱，上述服務可望在2025年之前就推出，也許更快。

馬斯克確實締造了一些成功事蹟。特斯拉在電動車領域遙遙領先，星鏈（Starlink）既是成功的事業，也提供十分重要的服務。但克魯曼指出，這些成就不足以讓馬斯克躍為全球首富；他之所以如此富有，其實主要奠基於「自我實現的信仰」——投資人相信馬斯克是聰明絕頂的天才，所以踴躍買進馬斯克旗下公司的股票，讓這些公司的價值節節升高，進而強化馬斯克的天才聲望。

馬斯克的龐氏騙局

克魯曼指出，對於一家靠成功表象不斷吸引新投資人加入的企業，有個詞可形容，就是「龐氏騙局」（Ponzi Scheme），而馬斯克本人基本上就是個「真人龐氏騙局」。

如火如荼進行中的SpaceX首次公開發行股票（IPO），更闡明馬斯克最厲害的技能不在開發未來派的產品，而是擅長玩空殼遊戲（shell game），以及有辦法運用人脈關係，特別是對川普2.0政府的影響力。

舉例來說，馬斯克2022年收購推特（後更名為X）時，投資銀行團借130億美元給他，打算轉賣給投資人，不料馬斯克把X改造成極端右翼的平台，嚇跑廣告主，於是毀了X的商業模式。到2024年夏季，X估值不到當初收購價的一半。債權銀行若出售這些債務，每1美元會虧本40美分，所以只好繼續抱。

然而，後來兩件事發生，讓這些銀行脫困：川普贏得2024年總統大選，以及人工智慧（AI）興起。川普勝選後，廣告主回流X。2025年3月，馬斯克讓X與新成立的xAI公司合併，企圖藉熱門的AI題材撐起X的估值和自己的資產負債表，不料xAI的Grok不成氣候，功能遠比Anthropic和OpenAI的AI模型遜色不說，還普遍被視為不安全、不可靠，甚至一度吐出種族歧視和反猶評論。川普政府官員試圖強迫政府機關（包括五角大廈）採用Grok，但徒勞無功。

換言之，馬斯克把X併入xAI，藉此拯救X；現在又為拯救xAI，把它併入至少有星鏈這個成功事業的SpaceX。

隨著SpaceX股票12日在那斯達克上市，以IPO價推算，這家去年營收僅187億美元而且虧本經營的公司，估值卻高達1.77兆美元！

這種天文數字的估值是否合理？SpaceX推IPO，假定散戶投資人會買進，不是因為他們對SpaceX的事業做了一番理性評價，而是因為他們相信自己買的是「馬斯克天才股份」。

華爾街盟友是騙局共謀

但光靠馬斯克鐵粉捧場，不足以讓這場空殼遊戲繼續玩下去。所以馬斯克的華爾街友人也參與操縱這場遊戲。克魯曼指出，一些主要股價指數，特別是那斯達克100和富時羅素（FTSE Russell），最近都修改規則，好讓SpaceX幾乎能立刻納入指數。

克魯曼說，將某家公司的股票納入主要股價指數牽扯出巨大利益，因為指數型基金必須比照標竿指數把這支股票加進投資組合，這將立刻帶動買進這支股票的需求。

以往，主要指數至少會等IPO一年後，再視公司成熟度，考慮是否納入指數。如今竟為SpaceX修改規則，這顯示馬斯克再度展現「腐化主要機構」的能力。對照下，標普500指數就抗拒壓力，表示會等一年，再評估是否納入SpaceX。

騙局終將崩垮、拖累無辜散戶

克魯曼的結論是，馬斯克這場「巨大的真人龐氏騙局」終將崩盤。

但傳統龐氏騙局坑殺的投資人，是自己選擇玩這場遊戲。如今支撐馬斯克騙局的資金，卻大多來自於一般美國民眾。他們其實是「被迫」買進，因為全美約52%的共同基金資產，如今投資在指數型基金或以指數為投資標的的基金，而且逾半數美國家庭投資共同基金。由於華爾街與馬斯克勾結，認定馬斯克背後有川普政府作靠山，這些小散戶有許多（甚至可能是大多數）也被拖著去為這場大騙局推波助瀾。但在川普治理下的美國，這大概已見怪不怪了。