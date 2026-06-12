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資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

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資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
馬斯克身價突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。美聯社
馬斯克身價突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。美聯社

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧（AI）業者SpaceX，完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，馬斯克身價也突破1.1兆美元，成為史上首位兆美元富豪。他的身價有多高？足足比台灣今年全年的國內生產毛額（GDP）預估值還高，甚至還能買下美國的所有新車。

綜合華盛頓郵報、華爾街日報及CNN等媒體的報導，盤點馬斯克持有的資產，包括SpaceX持股：8.495億股的A股、557億股的B股，總投票權84.4%，價值8,665億美元；在特斯拉持有7.171億股的股票，價值2,862億美元；在隧道業者The Boring Company和腦機介面業者Neuralink的持股，各價值50億美元。

他也持有X（前身推特）的9.2%持股，但價值未揭露，另外擁有價值1,040億美元的房產、飛機及其他資產。

光是上述資產的總和，馬斯克的身價就超過1.1兆美元，約相當於美國今年GDP（IMF推估32.38兆美元）的3%，而且只低於全球20個經濟體的GDP，比全球120多個經濟體的GDP還高，也高於國際貨幣基金（IMF）推估的台灣今年GDP（9,767億美元）。

此外，馬斯克的身價也超越第二至四名富豪（艾里森、佩吉、布林、貝佐斯）的財富總和，甚至超過全球最貧困46%人口（約38億人）的財富總和。

在美國，收入達美國中位數（2024年為83,730美元）的家庭，需要工作超過1,100萬年，才能累積到和他同等的財富。

馬斯克的身價也高於美國第三大城市休士頓所有房產的價值（8,790億美元），甚至遠超越美國去年出售的所有新車價值。美國去年新車均價達創紀錄的48,402美元，共賣出1,630萬輛新車，總價值7,890億美元。

以職業球隊來說，他也能買下所有美式足球聯盟（NFL）球隊和所有美國職籃聯盟（NBA）的球隊，還剩超過5,000億美元。事實上，根據富比世（Forbes）的估算，全世界最有價值的50支球隊，總價值為3,530億美元，只有馬斯克身價的三分之一。

馬斯克 美國 超級富豪 特斯拉 SpaceX IPO

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