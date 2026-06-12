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美國吃肉、台韓喝湯！以SpaceX為首掀IPO浪潮 AI同時支撐經濟和美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
德國商銀策略師表示，SpaceX掛牌上市預期帶來的外資流入，預計將為美元帶來支撐。路透社
德國商銀策略師表示，SpaceX掛牌上市預期帶來的外資流入，預計將為美元帶來支撐。路透社

德國商業銀行策略師對SpaceX首次公開發行股票（IPO）對全球市場的影響進行了粗略估算，他們表示，這樁IPO和其預期帶來的資本流入顯示，人工智慧（AI）熱潮不只是支撐了美國經濟，同時也支撐了美元

MarketWatch報導，德國商業銀行貨幣策略師鮑爾（Volkmar Baur）等人對SpaceX的IPO進行了數據分析。

他們指出，外國投資人平均擁有美國股市約20%的股份，其中歐洲投資人占了一半。而科技股的這個比重可能更高，因為對外國投資人來說，此一類股的國內替代選項相對稀少，尤其是在歐洲。

因此，以SpaceX目標籌資的750億美元來計算，20%就相當於150億美元，這些資金很可能會在12日掛牌當日流入美國。美國上季的經常帳赤字為1,907億美元。

這群策略師表示，「因此，約8%的上季經常帳赤字將可在一天內完成再融資，這個數字相當可觀。如果其中一半資本流入來自歐洲，那麼應會支撐美元，尤其是美元兌歐元匯率」。

而且SpaceX的IPO還只是個開始，不只是閉鎖期結束後將會有更多股票可交易，而且未來幾個月還有Anthropic和OpenAI的IPO。

這群策略師表示，「該IPO以及預期的資本流入顯示，AI熱潮不僅僅是支撐了美國經濟，也支撐了美元」。但他們也指出，至少一部分的IPO資金將會再流出美國，用來向台灣南韓採購晶片及相關物資。

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